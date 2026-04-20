李, 韓-인도 비즈니스 포럼 참석…이재용·정의선·구광모 등 동행

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 20일 12시 54분

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 뉴델리 대통령궁 광장에서 열린 공식환영식에서 드라우파디 무르무 인도 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리(왼쪽)와 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.20. 뉴스1
이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 뉴델리 대통령궁 광장에서 열린 공식환영식에서 드라우파디 무르무 인도 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리(왼쪽)와 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.20. 뉴스1
인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) 한-인도 비즈니스 포럼에 참석한다. 8년 만에 대한민국 대통령의 인도 국빈방문을 계기로 열리는 대규모 경제 행사로 양국 기업인 등 600여 명이 참석 예정이다.

이 대통령은 이날 축사를 통해 한국과 인도의 관계를 높이 평가하는 한편 양국의 대표 기업인들에게도 글로벌 시장 개척을 위한 투자와 협력을 당부할 예정이라고 청와대는 밝혔다. 포럼 세션에서는 첨단제조 및 철강, 디지털 경제, 에너지 전환 등 유망 분야에서 포스코, 현대차, 크래프톤의 발표를 중심으로 양국 간 실질적인 협력 방안이 논의될 예정이다. 조선, 디지털, 에너지 등 총 20건의 민간 양해각서(MOU)가 체결될 전망이다. 청와대는 “한국 측은 조선, 철강, 전기·전자, 자동차, 소비재 분야의 주요 기업들이, 인도 측에서는 화학, 철강, 바이오, 소재 등 다양한 분야의 기업들이 참석해 양국 간 경제협력 확대 방안을 논의한다”고 말했다.

이날 행사에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차 회장, 구광모 LG 회장 등이 참석한다.

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뉴델리=박훈상 기자 tigermask@donga.com
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