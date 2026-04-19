정청래 ‘李 정치고향’ 방문에…초청 못받은 김용 나와 ‘출마 의지’

金, 행사 후 정 대표 등과 점심식사
“안산-하남 중 정해주면 1등할 것”
조국, 평택을 보선 출마 회견
6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거에서 경기 지역 출마 의사를 밝힌 김용 전 민주연구원 부원장이 더불어민주당 정청래 대표의 현장 방문에 참석했다. 하지만 정 대표는 지원 유세에서 경기도지사 후보인 추미애 의원과 성남시장 후보인 김병욱 전 대통령정무비서관 등은 언급하면서도 김 전 부원장은 언급하지 않았다.
정 대표는 19일 경기 성남시 모란시장을 찾아 추 의원과 김 전 비서관에 대해 “가장 빠른 속도로, 가장 민주적인 절차로 뽑힌 가장 경쟁력 있는 후보”라고 치켜세웠다. 또 두 사람에 대한 삼행시를 지으면서 “추미애는, 미루지 않고 일한다. 애국 시민 여러분 추미애와 함께해달라”며 “김병욱은, 병들지 않는 건강한 성남시를 만들겠다. 욱하고 성질내지 않고 시민과 함께 일하겠다”고 했다. 하지만 공식 참여 요청을 받지 않은 김 전 부원장에 대해선 언급하지 않았다. 당 관계자는 “사전 조율되지 않은 참석이라 당 대표 측에서 곤란해 했다”고 말했다. 대신 김 전 부원장은 행사를 마친 후 정 대표를 포함한 참석자들과 함께 점심 식사를 했다.
당 안팎에서 정치자금법 위반 사건 상고심을 앞둔 김 전 부원장을 둘러싸고 ‘출마 신중론’이 나오고 있는 가운데 그가 이날 행사에 참여한 것은 강한 출마 의지를 드러내기 위한 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령의 정치적 고향인 성남에서 당 지도부와 만나 현 상황을 정면 돌파하겠다는 것. 앞서 김 전 부원장은 이날 오전 소셜네트워크서비스(SNS)에 “성남에서 정치를 했던 사람으로 ‘경기도 원팀’ 행사에 보탬이 되고자 함께 하려 한다”고 밝혔다.
김 전 부원장은 17일 한 유튜브에서도 “안산이나 하남 둘 중에 (당이) 정해주면 무조건 나가서 1등을 하겠다”며 “여러 가지 감안했을 때는 안산”이라고 선호 지역을 밝히기도 했다. 이어 안산갑 지역구에 출마 선언을 한 전해철 전 의원에 대해선 “이 대통령 체포동의안에 앞장서 동의해 검찰의 먹잇감이 되게 했던 전력이 있다”며 “(전 전 의원 출마를) 좀 막아야 되지 않는가”라며 견제구를 날렸다.
한편 조국혁신당 조국 대표는 이날 경기 평택시 함박산중앙공원에서 평택을 국회의원 선거 출마 기자회견을 갖고 “조국이 평택을 대표할 때 평택 현안은 비로소 국가 과제가 될 수 있다”고 강조했다. 진보당이 출마의사를 밝힌 지역구에 출마해 범여권 연대를 훼손한다는 지적에 대해선 “광장연대를 위해서 작은 정당은 후보를 내면 안 된다는 원칙이 현실 정치 어디에 있는지 이해할 수 없다”고 반박했다.
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