국힘 ‘장동혁 패싱’ 가시화…TK·서울·부산 ‘독자 선대위’ 꿈틀

6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 광역단체장 후보들이 일제히 ‘지역 선거대책위원회’ 구성을 요구하고 나섰다. 당 지지율이 바닥을 치면서 장동혁 지도부와 거리를 두고 독자 생존을 모색하겠다는 움직임이 확산되고 있는 것. 당내에선 “지도부가 선거전에 ‘짐’이 되고 있다”는 목소리까지 감지되고 있다. 지방선거를 목전에 둔 상황에서 미국으로 출국한 장 대표의 사진이 공개되자 “해외여행 화보 찍느냐”는 비판까지 터져 나왔다. ● 확산되는 ‘지역 선대위’ 요구
대구시장 예비후보인 추경호 의원은 15일 “이철우 경북도지사의 대구·경북(TK) 공동선거대책위원회 구성 제안에 적극 공감한다”며 “대구·경북의 승리가 곧 보수 재건의 출발점”이라고 밝혔다. 14일 경북도지사 후보로 확정된 이 지사는 “대구·경북의 민심과 조직, 메시지와 전략을 하나로 묶는 통합 대응 체계를 구축해야 한다”며 대구·경북 공동 선대위 구성을 중앙당에 요구한 바 있다. 당내에선 대구시장 공천 내홍이 불거진 가운데 민주당이 김부겸 전 국무총리를 대구시장 후보로 확정하면서 보수 텃밭인 대구·경북 민심도 싸늘해지고 있는 만큼 지역 중심의 독자적 선대위 활동을 요구한 것이란 해석이 나왔다.
지방선거 핵심 승부처로 꼽히는 서울과 부산에서도 지역 선대위 구성이 추진되고 있다. 오세훈 서울시장은 14일 한 라디오에서 “선대위라는 건 원래 다 독자적으로 구성이 된다”며 “이런저런 방법론이 지금 많이 나오고 있는데 고민 중”이라고 말했다. 오 시장은 지난달 공천 신청을 두 차례 보이콧하면서 ‘혁신형 선거대책위원회’ 조기 구성 등을 장 대표에게 요구했지만, 장 대표는 수용하지 않았다. 박형준 부산시장도 14일 동아일보와의 인터뷰에서 “이번 선거는 중앙당에서 다 할 수 없는 선거”라며 “선대위를 지역별 특성에 맞게 하는 게 중요할 것 같고, (부산도) 그런 방향으로 하겠다”고 했다.
야권에선 이같은 움직임이 다른 지역까지 확산될 가능성도 거론된다. 선거가 50일도 채 남지 않았는 데도 당 지지율은 회복 기미를 보이지 않고 있는 데다 지도부도 변화 의지를 보이고 있지 않아서다. 한 대구·경북