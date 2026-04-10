한동훈 “나는 읽기 쉬운 마음, 부산에 깊은 애정”…북구갑 출마 시사

한동훈 전 국민의힘 대표가 10일 더불어민주당 전재수 의원의 부산시장 선거 출마로 보궐 선거가 치뤄질 부산 북구갑에 출마할 뜻을 내비쳤다.
그는 “부산에 대해 깊은 애정이 있고 부산과 부산 시민이 발전하는 것에 대해서 아주 큰 목표를 가지고 있다”고 밝혔다.
한 전 대표는 이날 KBS라디오 ‘세상의 모든 정보 윤인구입니다’에 출연해 “선거가 결정되지 않은 상태에서 정치인이 그걸 너무 명확히 말씀드리는 것은 예의가 아니다”라면서도 이같이 말했다.
그는 “제가 구체적인 어떤 결심이라든가 이런 것은 곧 말씀할 기회가 있지 않겠나”라며 “저는 노래 가사처럼 좀 ‘읽기 쉬운 마음’이다. 그런데 어차피 제 마음은 다 읽으시는 것 아닌가”라고 말했다.
이어 “정치인은 투명하고 예측 가능해야 한다고 생각한다”며 “필요하면 제가 몸 사리지 않고 결단하지 않겠나. 보수 재건을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.
부산과 관련해서 한 전 대표는 “제가 부산에 연고가 있는 건 아니지만 부산에 몇 년 정도 살 기회가 있었고 부산을 대단히 사랑한다. 그러니까 골수 롯데 (야구)팬이 된 것”이라고 했다.
그러면서 “부산 시민이 가진 ‘기면 기고 아니면 아니고, 대차게 가는’ 기질이 제가 생각하는 정치와 상당히 접점이 있다”고 말했다.
하정우 청와대 AI미래기획수석과 조국 조국혁신당 대표의 부산 북갑 출마 가능성에 대해서는 “이럴까 말까 간 보는 식의 정치는 부산 시민이 좋아할 것 같지 않다”며 “계산을 앞세우는 건 좋지 않다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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