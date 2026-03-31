김재섭 “정원오, 女직원과 출장후 서류엔 ‘남성’” 鄭 “단순실수…정상공무”

金 “2023년 구청장때 멕시코 칸쿤 다녀와
구청, 성별만 가려서 제출…감출 이유 있나”
鄭측 “11명 함께 떠난 공무…무도한 네거티브”
국민의힘 김재섭이 의원이 31일 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보의 사생활 의혹을 제기했다. 정 후보가 성동구청장 재임 시절 한 여성 공무원과 해외 출장을 다녀오면서 출장 서류에는 해당 직원의 성별을 ‘남성’으로 기재했다는 주장이다. 정 후보 측은 이에 “동행한 직원은 해당 업무 담당자일뿐만 아니라 참여단 전체 실무를 담당했다”고 반박했다.
김 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열어 “정 후보가 2023년 한 여성 공무원과 멕시코 칸쿤으로 해외 출장을 다녀왔다”며 “제가 제보자로부터 받은 공무국외출장 심사의결서에는 해당 여성 직원의 성별이 ‘남성’으로 조작돼 있었다”고 주장했다. 그는 “구체적 자료를 요청하는 제게 성동구청은 성별 항목만 가려서 제출했다”며 “여성 직원과 해외 출장을 다녀왔다는 사실을 감추고 싶었던 것이 아니라면 또는 공문서를 허위조작한 것이 아니라면 굳이 성별만을 딱 가리고 줄 이유가 무엇인가”라고 따져물었다.
임기제였던 해당 공무원이 출장 이후 파격 승진했다는 주장도 폈다. 김 의원은 “출장을 다녀온 여직원은 이후 임기제 다급에서 가급으로 다시 채용됐다”며 “파격적이고 이례적”이라고 말했다. 그는 “새로 채용된 것인데 연령 등을 생각해보면 구청 내에서 이례적이라는 평가”라고 했다. 김 의원은 “한 여직원을 콕 집어 대표적 휴양지에 동행시킨 이유가 무엇이냐, 서류상에서 여성이 남성으로 바뀐 경위가 무엇이냐, 이 문제를 제기하는 제게 성별만 가려서 제출한 이유는 또 무엇이냐”며 정 후보의 답변을 촉구했다.
정 후보 캠프 측은 김 의원의 의혹 제기에 입장문을 내고 “(해당 출장은) 멕시코선거관리위원회 등의 공식 초청에 따른 것”이라며 “당시 김두관 국회의원과 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원, 지방의원 3인 등 11명의 한국 참여단이 함께 소화한 정당한 공무”라고 밝혔다. 당시 동행한 여성 공무원에 대해서는 “해당 업무 담당자일뿐만 아니라 참여단의 전체 실무를 담당했다”며 “단지 여성 공무원이라는 이유로 문제를 삼는 것은 인간적 도의를 넘어선 무도한 네거티브”라고 강하게 비판했다.
캠프 측은 성별이 남성으로 표기된 것과 관련해 “국외출장 심사의결서에 성별 오기는 구청 측의 단순 실수”라며 “외부에서 자료요청 시 통상적으로 성별과 생년월일 등 개인정보보호를 위해 정보를 가리고 내는 것이 일반적”이라고 설명했다. 그러면서 “당시 멕시코 일정은 멕시코시티-메리다-칸쿤으로 한국 참여단 11인은 이 일정을 함께 소화했고 메리다에서 일정 종료 후 다음 일정을 위해 경유지로서 항공편이 많은 칸쿤을 선택한 것”이라며 “근거없는 네거티브에 대해선 응당한 책임을 물을 예정”이라고 했다.
당시 한국 참여단에 속했던 이동학 전 최고위원은 증인을 자처하며 “마치 한 여직원과 단둘이 멕시코 휴양지 출장을 다녀온 것처럼 공격하는 건 단단히 잘못됐고 부당하다”고 비판했다. 그는 “(출장 당시) 고된 일정에 국회의원, 구청장과 함께 왔는데도 이런 짠내가 나느냐며 투덜거렸던 기억이 난다”며 “(참여단은) 같은 차량, 같은 숙소를 사용했다. 성동에서는 남성 교수도 동행했다”고 떠올렸다. 이 전 최고위원은 “여직원, 휴양지라는 자극적 단어로 공무 출장을 덮어씌우는 행태는 구태정치, 인격살인”이라고 했다.
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