김부겸, 내일 출마선언…국회 소통관·대구 2·28공원서 발표

김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보로 출마한다.
29일 더불어민주당 대구시당 등에 따르면 김 전 총리는 30일 오전 10시 서울 국회 소통관에서 공식 출마 선언을 하고, 이날 오후 3시에는 대구 2·28기념중앙공원에서 출마를 발표할 예정이다.
민주당 대구시당은 “2·28민주운동은 대한민국 최초의 민주화운동으로, 김 전 총리가 행안부 장관 재임 시 국가기념일로 지정했다”며 “출마 장소는 대구 시민의 자존심과 변화의 정신이 살아 있는 곳으로, ‘다시 함께 변화의 길로 담대하게 나아가자’는 뜻에서 선택했다”고 설명했다.
앞서 정청래 민주당 대표는 지난 26일 김 전 총리를 만나 대구시장 선거 출마를 설득한 바 있다. 이 자리에서 김 전 총리는 “제가 이것을 피하긴 힘들겠구나(라고 생각했다)”라고 밝혔다. 민주당은 31일까지 김 전 총리를 위해 대구시장 후보 추가 공모를 진행한다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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