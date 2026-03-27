李 “‘서강대교 넘지말라’ 조성현 대령, 본인이 특진 사양…진정한 참군인”

국방부 지하 지휘통제실 찾아가 악수 “한번 보고 싶었다”
“한 번 보고 싶었다.”
이재명 대통령이 27일 서울 용산 국방부 지하에 있는 지휘통제실을 찾아 12·3 비상계엄 당시 계엄군에게 ‘서강대교를 넘지 말라’고 지시한 조성현 대령(당시 수도방위사령부 제1경비단장)과 악수를 나누며 이렇게 말했다고 청와대가 밝혔다.
이 대통령은 “조 대령은 진급 시기가 안 되어 조기 특진을 검토했으나 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”며 “진정한 참군인 조 대령을 응원하고 기억해 주시기 바란다”고 했다.
청와대에 따르면 이 대통령은 이날 국방부에서 전군 주요 지휘관 회의를 주재한 뒤 지하에 있는 지휘통제실을 찾아 조 대령 등 근무자들을 격려했다.
이 대통령은 소셜미디어 X(옛 트위터)에 올린 글에서 조 대령의 특진 사양에 대해 “국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다”며 “조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중해 진급시키지 못하였으니 국민 여러분의 이해를 바란다”고 했다.
국방부에 따르면 계엄 당시 조 대령은 ‘국회 본청 내부로 진입해 국회의원을 끌어 내라’는 상부의 지시를 받았지만, 수방사 후속부대에게 “서강대교를 넘지 말라”고 지시했다. 이를 두고 군 내부에서는 조 대령의 지시 덕분에 계엄 사태가 조기에 종료됐다는 평가도 나왔다.
국방부는 국가적 혼란 방지에 결정적으로 기여한 공로를 인정해 지난해 9월 조 대령에게 보국훈장을 주기로 결정했다. 국방부는 조 대령에 대해 “계엄발령 초기부터 불법·부당한 명령을 따르지 않고 국민과의 충돌을 회피해 국가적 혼란 방지에 결정적으로 기여했다”고 평가했다.
이 대통령은 이날 회의에서 군이 국가와 국민에게 충성하는 국민의 군대로 거듭나 줄 것을 당부하며 회의를 마무리했다고 청와대는 전했다.
이 대통령은 “취임 후에 9개월 반이 지났는데, 다양한 위기와 재난 상황을 겪으면서 우리 군의 능력과 준비 태세를 더욱 신뢰하게 됐다”며 “국군 통수권자로서 더 강한 군대, 더 신뢰받는 군대를 만들어 갈 것”이라고 했다.
이 대통령은 “국군은 대통령의 군대가 아니라 국민의 군대”라며 “우리가 충성해야 될 대상은 국군 통수권자를 통해서 국민에게 충성하는 것”이라고 했다. 그러면서 “국민의 군대로써 역할을 충실하게 해 나갈 여러분을 전적으로 믿는다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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