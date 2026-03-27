국힘 충북지사 경선 윤희근 사퇴…윤갑근 “모욕적이지만 끝까지 참여”

국민의힘 6·3 지방선거 충북지사 경선에서 윤희근 전 경찰청장이 예비후보에서 사퇴했다. 이에 따라 김수민 전 충북도 정무부지사와 윤갑근 변호사의 양자대결로 재편됐다. 윤 변호사는 이에 “모욕적이고 분노가 치민다”면서도 경선 완주 의지를 밝혔다.
윤 전 청장은 27일 충북도청 기자실에서 “지금이 출마할 때의 명분을 지킬 수 있는 최후의 마지노선”이라며 예비후보 사퇴를 선언했다.
그는 “새로운 리더십을 표방하며 시대교체, 세대교체를 주장해 왔는데 당이 그런 아이콘으로 전혀 생각지도 못한 사람을 내세운 걸 보며 자존심을 팽개치고 받아들이기 힘들었다”며 사퇴 배경을 설명했다.
윤 전 청장은 김영환 충북도지사의 공천 배제 효력 정지 가처분 신청의 법원 인용 여부와 상관없이 6·3 지방선거에 출마하지 않겠다고 밝혔다.
앞서 윤 전 청장은 윤 변호사와 함께 추가 공모로 경선에 합류한 김 전 부지사에 대한 감점이나 가점 배제, 경선 일정 조정 등을 요구하며 기탁금 납부를 거부했다.
하지만 국민의힘 공천관리위원회는 경선 룰 변경은 불가하다며 이날 정오까지 경선 기탁금을 납부하라고 했다. 이에 윤 전 청장은 전날 페이스북에 “마지막 남은 명예까지 저버리며 적당히 타협하지 않겠다”며 “이번 여정은 이쯤에서 멈추겠다”고 사퇴 의사를 밝히기도 했다.
한편 윤 변호사는 이날 페이스북에서 경선을 지속하겠다고 밝혔다. 그는 “함께 경쟁하던 후보들이 떠났다. 한 분은 컷오프됐고, 두 분은 스스로 물러났다”며 “그리고 지금 저 혼자 남았다. 모욕적이고 분노가 치민다”고 말했다.
다만 그는 “지금 물러나는 것은 무너진 원칙과 불공정의 과정을 인정하는 것이고, 아무 일 없던 것처럼 넘기는 것이며 무책임한 도피”라며 “끝까지 공천 과정에 참여하여 이번 공천과정이 얼마나 잘못됐고 불공정한 것인지와 사전 내정설을 포함하여 제기된 의혹들을 밝혀 나갈 것”이라고 했다.
윤 변호사는 경선 후보들의 사퇴에 대해서는 “닫힌 문이 다시 열렸기 때문”이라며 “그 한 번의 결정으로 원칙은 무너졌고 공정은 설 자리를 잃었다”고 말했다.
국민의힘 충북도지사 후보는 이로써 김 전 부지사와 윤 변호사 2인 경선으로 결정될 예정이다.
앞서 국민의힘 충북지사 경선에는 김 지사, 윤 전 청장, 윤 변호사, 조길형 전 충주시장이 후보로 등록했다. 하지만 이정현 공관위원장은 16일 김 지사를 공천 배제(컷오프)하고 후보 추가 모집에 나섰다. 이후 김 전 부지사가 후보로 지원하자 국민의힘 내에서는 ‘김수민 내정설’이 나왔다. 공관위는 내정설을 부인했지만 논란은 잦아들지 않았다. 이후 조 전 시장은 페이스북에 “공천을 구걸하는 것은 구차한 일”이라며 “물새가 노닐던 물가를 흐리지 않고 살며시 떠나듯이 그렇게 작별을 고한다”며 후보 사퇴를 선언했다.
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