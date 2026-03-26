金총리 “강남 공인중개사, 사조직 만들어 담합 의혹…즉시 조사하라”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 16시 14분

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“회원비 낸 중개사들만 특정매물 공유
부동산 시장 질서 교란행위 단호 대응”
부동산감독추진단에 현장 확인점검 지시

김민석 국무총리. 2026.03.24. 뉴시스
김민석 국무총리. 2026.03.24. 뉴시스
김민석 국무총리는 26일 수도권 일부 공인중개사들이 사조직을 만들어 특정 주택 매물을 서로에게만 공유한다는 일종의 ‘담합’ 의혹이 제기된 데 대해 “부동산감독추진단은 즉시 현장 확인점검 및 조사에 착수하라”고 지시했다.

김 총리는 이날 페이스북을 통해 “서울 강남 지역에서 공인중개사 ‘담합’이 벌어지고 있다는 보도, 결코 가볍게 볼 사안이 아니다”라며 이같이 밝혔다.

부동산감독추진단은 부동산 불법행위 근절을 위한 국무총리 소속의 범부처 조직이다.

김 총리가 첨부한 기사에 따르면 서울 강남구와 경기 성남시 분당구 등 지역의 일부 공인중개사들은 회원비를 내야만 특정 매물을 공유받을 수 있는 사조직을 만들어 운영 중이다. 현행 공인중개사법상 단체를 구성해 특정 중개대상물에 대한 중개를 제한하는 행위는 위법이다.

김 총리는 “이재명 정부는 부동산 시장 질서를 교란하는 행위에 대해 끝까지 점검하고 단호히 대응하겠다”고 강조했다.

#김민석 국무총리#부동산#담합#공인중개사#부동산감독추진단
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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