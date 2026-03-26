金총리 “강남 공인중개사, 사조직 만들어 담합 의혹…즉시 조사하라”

“회원비 낸 중개사들만 특정매물 공유
김민석 국무총리는 26일 수도권 일부 공인중개사들이 사조직을 만들어 특정 주택 매물을 서로에게만 공유한다는 일종의 ‘담합’ 의혹이 제기된 데 대해 “부동산감독추진단은 즉시 현장 확인점검 및 조사에 착수하라”고 지시했다.
부동산 시장 질서 교란행위 단호 대응”
부동산감독추진단에 현장 확인점검 지시
김 총리는 이날 페이스북을 통해 “서울 강남 지역에서 공인중개사 ‘담합’이 벌어지고 있다는 보도, 결코 가볍게 볼 사안이 아니다”라며 이같이 밝혔다.
부동산감독추진단은 부동산 불법행위 근절을 위한 국무총리 소속의 범부처 조직이다.
김 총리가 첨부한 기사에 따르면 서울 강남구와 경기 성남시 분당구 등 지역의 일부 공인중개사들은 회원비를 내야만 특정 매물을 공유받을 수 있는 사조직을 만들어 운영 중이다. 현행 공인중개사법상 단체를 구성해 특정 중개대상물에 대한 중개를 제한하는 행위는 위법이다.
김 총리는 “이재명 정부는 부동산 시장 질서를 교란하는 행위에 대해 끝까지 점검하고 단호히 대응하겠다”고 강조했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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