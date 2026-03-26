김부겸, 대구시장 출마 기운듯 鄭과 회동… 주호영은 무소속 거론

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 04시 30분

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金, 오늘 정청래와 서울서 만남
당내선 “30일경 출마 선언” 관측… 경북 뺀 시도지사 ‘15대1 승리론’도
朱 “오늘 법원에 컷오프 가처분 신청”… 한동훈과 무소속 연대설 커져

김부겸 전 국무총리. 2025.02.18 광명=뉴시스
김부겸 전 국무총리. 2025.02.18 광명=뉴시스
‘보수 텃밭’ 대구가 6·3 지방선거에서 핵으로 급부상한 가운데 김부겸 전 국무총리가 26일 더불어민주당 정청래 대표와 회동에 나선다. 정 대표가 23일 김 전 총리에게 대구시장 출마를 공개 요청한 지 사흘 만으로, 김 전 총리가 사실상 출마 공식화 수순에 들어갔다는 분석이 나온다. 국민의힘은 대구시장 공천 과정에서 법원에 컷오프(공천 배제)에 대한 효력정지 가처분 신청을 예고한 주호영 의원의 무소속 출마 가능성이 거론되면서 내홍이 깊어지고 있다.

● 金, 공개 행보로 출마 초읽기

김 전 총리는 26일 오전 서울 중구의 한 식당에서 정 대표와 공개 회동을 하기로 했다. 정 대표를 비롯한 민주당 지도부의 삼고초려에도 잠행을 이어갔던 김 전 총리가 공식 행보에 나서는 것이다.

이에 따라 김 전 총리의 대구시장 출마가 초읽기에 들어갔다는 해석이 나온다. 김 전 총리 측근은 “당이 대구시장 선거에 얼마나 의지를 갖고 있고, 어떻게 준비하고 있는지 들어보는 자리가 될 것”이라며 “수일 내로 (출마 여부에 대해) 말하는 자리를 가질 것”이라고 했다. 당내에선 민주당 공천관리위원회가 27일 대구시장 후보 추가 공모를 내고 김 전 총리가 30일경 출마를 공식 선언할 것이라는 관측이 나온다.

김 전 총리와 정 대표의 회동에서는 집권 여당인 민주당이 대구에 안겨줄 수 있는 ‘선물 보따리 패키지’에 대한 논의가 오갈 것으로 전망된다. 민주당은 대구 군공항 이전 등 대구 숙원사업에 대한 지원을 내걸었지만 김 전 총리 측은 더욱 파격적인 지원을 요청한 것으로 알려졌다. 김 전 총리의 다른 측근은 “대구·경북 통합이 됐다면 연간 5조 원의 지원을 받았을 텐데, 이번에 불발됐으니 그에 준하는 지원책이 있어야 할 것”이라고 말했다.

민주당은 김 전 총리의 출마가 성사되면 ‘보수 텃밭’으로 불리는 대구시장에서 이변도 가능하다고 보고 있다. 김 전 총리는 2014년 지방선거에서 대구시장 후보로 나서 낙선했지만 40.33%를 득표했으며 2016년 20대 총선에선 대구 수성갑에서 62.3%의 득표율로 당선된 바 있다. 김 전 총리는 일부 여론조사에선 국민의힘 후보와의 양자 대결에서 모두 앞서는 것으로 조사되기도 했다. 민주당 관계자는 “당내에서는 경북을 제외한 모든 광역단체장을 가져온다는 ‘15 대 1 대승론’까지 나오고 있다”고 말했다.

● ‘주호영-한동훈 무소속 연대’ 거론

국민의힘 장동혁 대표가 25일 국회 재정경제기획위원회 위원장실에서 신문을 보고 있다. 뉴시스
국민의힘 장동혁 대표가 25일 국회 재정경제기획위원회 위원장실에서 신문을 보고 있다. 뉴시스
국민의힘에선 ‘컷오프 후폭풍’이 이어지고 있다. 주 의원은 25일 통화에서 “공관위 컷오프 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 26일 법원에 낼 것”이라고 밝혔다. 탈당 후 무소속 출마설에 대해선 “우선 가처분 신청 결과를 기다려보겠다”고 했지만, 컷오프가 유지되면 탈당 후 무소속 출마 카드도 검토하는 것으로 알려졌다. 주 의원은 2016년 총선에서도 컷오프됐을 때 효력 정지 가처분을 냈고 무소속으로 출마했다가 당선된 후 복당한 바 있다.

야권에선 주 의원이 무소속 출마를 위해 의원직을 사퇴하면 현재 무소속인 한동훈 전 국민의힘 대표가 주 의원 지역구인 대구 수성갑 보궐선거에 출마하는 ‘무소속 연대’가 현실화될 수 있다는 관측이 나온다. 한 전 대표는 채널A 유튜브에서 “(주 의원이) 보수 재건을 위해 나서겠다고 말씀하시지 않았느냐”며 “그러면 우리는 이미 연대하고 있는 것”이라고 했다. 야권 관계자는 “최근 주 의원이 국민의힘 장동혁 대표에 대해 비판의 목소리를 내온 만큼 두 사람의 연대도 가능성이 있는 시나리오”라고 말했다.

국민의힘 지도부는 공관위 결정을 번복할 의사가 없다는 점을 분명히 했다. 장 대표는 “당이 어려울 때는 누군가 희생을 감내해야 되는 경우도 있다”며 “이번에도 (주 의원이) 당을 위한 결정을 해 주시리라 생각한다”고 말했다. 공천 내홍이 수습될 기미를 보이지 않자 국민의힘 내에선 “선거운동 국면에서 장 대표가 전면에 부각되면 ‘마이너스’가 될 것”이란 인식이 커지고 있다. 친한(친한동훈)계인 서울시당위원장 배현진 의원은 서울시장 선거 구도에 대해 “서울의 모든 지역에는 장 대표가 (선거 유세를) 오지 못할 것”이라며 “와서 도움이 되는 선거 지역이 단 한 군데도 없다”고 말했다.

#대구시장#김부겸#더불어민주당#주호영#무소속 출마#지방선거
김자현 기자 zion37@donga.com
조동주 기자 djc@donga.com
이지운 기자 easy@donga.com
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