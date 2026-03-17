李 “헌법에 5·18과 부마항쟁 모두 넣으면 형평성 맞을 것”

우원식 개헌 제안에 긍정 입장 표명
“지방자치 강화, 계엄요건 강화 등은
국민 다 동의하고 野도 반대 안할 것
정부가 주도 못해도 할수 있는건 하자”
이재명 대통령은 17일 국회가 야당을 포함해 전 국민이 동의할 수 있는 부분부터 단계적, 점진적으로 개헌하는 데 정부도 노력할 것을 지시했다.
이 대통령은 이날 정부세종청사에서 주재한 국무회의에서 “우원식 국회의장이 ‘합의되는 것, 국민이 동의하는 쉬운 의제부터 순차적으로 개헌하자’고 말하지 않았느냐”며 이같이 말했다. 앞서 10일 우 의장이 6·3 지방선거 때 개헌 국민투표를 동시에 치르자고 제안한 것에 화답한 것이다.
이 대통령은 “5·18 정신의 헌법 전문 수록은 야당도 늘 하던 이야기로 약속도 수없이 했던 것이고 국민도 반대하지 않을 것”이라며 “지방자치 강화, 계엄요건 강화도 국민도 다 동의하고 야당도 반대하지 않을 것 같다”고 말했다. 이어 “야당에서 5·18 정신을 헌법 전문에 넣으면 부마항쟁도 넣자는 주장을 했던 기억이 난다”며 “부마항쟁도 헌정사에서 의미 있는 일이라 한꺼번에 하면 형평성에 맞고 논란도 줄일 수 있을 것”이라고 했다.
이 대통령은 “정부 차원에서 개헌에 대해 주도해서 할 단계는 아닌 것 같지만 할 수 있는 것은 하자”며 “정부가 관심을 가지고 진척될 수 있도록 노력해야 할 것”이라고 했다. 또 개헌 관련 소관 부처에게 “일리 있는 제안이니 정부 차원에서 공식 검토를 하고 입장도 정리하면 좋겠다”고 했다. 청와대 고위 관계자는 “이 대통령이 우 의장의 제안에 공감했기에 국회에서 개헌에 뜻을 모았으면 한다는 메시지”라며 “개헌은 국회가 주도할 사안”이라고 말했다.
한편 이 대통령은 이날 “명확히 말하는데 해양수산부의 부산 이전은 유일한 예외”라며 “추가 정부부처 분산은 없다. 정부부처들은 모아놔야 한다”고 말했다. 지방선거를 앞두고 정부부처의 지방 이전 공약이 나오자 선을 그은 것으로 풀이된다.
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