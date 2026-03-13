유정복 “이정현 사퇴 의사 철회하고 오세훈 공천 빠르게 신청하길”

국민의힘 소속 광역단체장들이 오세훈 서울시장의 공천 미신청, 이정현 공천관리위원장의 사퇴 의사 표명 등 당내 갈등이 커지는 데 대해 우려를 나타냈다. 유정복 인천시장은 “각자의 입장만을 생각할 것이 아니라 오직 국민과 나라를 생각하는 마음으로 서로의 입장을 조금씩 더 이해하고 헌신하는 모습을 보여주시길 기대한다”고 했다. 김태흠 충남지사는 “당이 어떻게 하나로 갈까 하는 고민 속에서 당원으로서, 당의 중진으로서 당을 위해 헌신하는 마음이 있었으면 좋겠다”고 했다.
유 시장은 13일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 “오세훈 서울시장이 공천을 신청하지 않고, 이정현 공천관리위원장이 사퇴 의사를 밝히는 등 당이 매우 혼란스럽다”며 “당의 중심적 역할을 해야 하는 분들이 양보 없는 강 대 강의 극단적 대치만을 이어가는 혼란스러운 상황에 우리 당원들과 국민은 크나큰 불안을 느끼고 있다”고 했다.
유 시장은 “이대로는 당의 갈등 상황이 더 악화될 것이라는 깊은 우려와 함께 책임 있는 정치인의 한 사람으로서 당과 나라만을 걱정하는 마음으로 이 자리에 섰다”며 “각자의 의견이 다르다고 해서 벼랑 끝에 서서 대화를 단절하는 모습은 정치의 본령이 아니다”라고 했다.
유 시장은 “지금이라도 서로의 의견을 허심탄회하게 나누고, 한 발씩 양보하는 모습이 절실하다”며 “이정현 공관위원장께서는 사퇴 의사를 철회하고 조속히 업무에 복귀해 이기는 공천을 위한 책임을 다해주시길 바란다”고 했다.
이어 “오 시장께서는 공천을 빠르게 신청하고 당당하게 당이 나아갈 길에 동참해 주시기를 바란다”며 “장동혁 대표께서는 중심을 잡고 좀 더 열린 자세로 혁신적인 선대위 구성에 대해 고민하는 모습을 보이며 더 이상 분열과 혼란이 없도록 역량을 다해주시기를 바란다”고 했다.
김 지사는 같은 날 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 취재진과 만나 “오 시장의 생각이나 입장을 이해한다”면서도 “당이 어려울 때는 선당후사, 그리고 살신성인의 마음가짐이 필요하다”고 했다.
