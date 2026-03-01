靑, 노란봉투법 시행 첫날 대기업-中企대표 간담회

[노란봉투법 오늘 시행]
경영-노동계 입장차 커 갈등 우려에
“산업현장 상생 협력 사례 소개
생태계 발전 위한 아이디어 제시”
노란봉투법(노동조합법 제 2·3조 개정안)이 공식 시행되는 10일 이재명 대통령이 대기업과 중소기업 관계자들을 청와대로 초청해 간담회를 연다. 노란봉투법의 세부 내용을 두고 경영계와 노동계 양측의 입장 차이가 여전히 커 적잖은 갈등이 우려되는 가운데 ‘상생’을 강조하는 자리를 마련한 것으로 풀이된다.
청와대에 따르면 이 대통령은 10일 ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’를 주제로 한 간담회에 참석한다. 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대자동차, 한화오션, 네이버 등 기업 대표와 중소기업 대표 및 정부 관계자 총 36명이 참석할 것으로 알려졌다. 이 자리에서 각 기업은 현장의 대기업-중소기업 협력 사례를 소개하고 상생 생태계 발전을 위한 아이디어도 제시할 예정이라고 강유정 대변인은 설명했다.
이미 기업들은 정부 기조에 발맞추기 위한 상생 방안을 잇따라 발표하고 있다. 계약 하청업체가 많은 조선업계는 기업 성과를 자사 직원뿐만 아니라 하청업체 직원들에게까지 분배한다는 방침을 세웠다. 한화오션은 지난해 12월 본사 직원과 협력사 직원에 대한 성과급 지급 비율을 동일하게 적용한다고 발표한 바 있다. HD현대중공업도 지난달 사내 협력사 직원에게 명절 귀향비를 포함해 1명당 최대 1200만 원의 성과급을 지급했다. 회사 측은 “협력사에 지급한 성과급 총액은 2000억 원 이상”이라고 설명했다.
현대차그룹 계열사인 현대위아는 6, 7일 이틀간 제주도에 120개 협력사를 초청해 ‘파트너십 데이’를 열고 동반 성장 방향을 상호 논의했다고 9일 밝혔다. 현대위아와 협력사들은 인공지능(AI) 기술을 활용하여 생산 효율을 높이기 위해 협력사를 대상으로 한 AI 전환 교육을 지원하기로 했다.
또 680억 원 규모의 동반성장 펀드를 활용해 협력사에 대한 저금리 대출 지원, 경남 창원시 본사의 안전교육센터를 활용한 협력사 안전교육 등에 나서기로 했다.
현대차도 중소기업 위주인 렌터카 기업을 대상으로 차량 구매 시 할인 금액을 최대 50만 원에서 100만 원으로 늘리고 할인 대상 차종도 8종에서 12종으로 늘리는 내용의 ‘렌터카 상생 프로모션’을 실시하기로 최근 정했다.
효성도 최근 협력사 및 지역사회 상생에 활용할 기금 160억 원을 출연했다. 협력사에 대한 설비 지원, 안전관리자 선임 및 안전용품 지원 등에 해당 기금을 활용할 예정이라고 회사 측은 설명했다.
댓글 0