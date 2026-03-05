김정은, ‘최현호’ 순항미사일 시험발사 참관…‘해군력 강화’ 강조

세 번째 5000톤급 구축함 건조 진행…“전쟁 억제 책임적 행사”
‘저격수의 날’ 신설…저격수 육성 지침 제시
북한이 지난 4일 5000톤급 구축함 ‘최현호’에서 김정은 노동당 총비서가 참관한 가운데 전략순항미사일 시험발사를 진행했다고 밝히며 해군 방위력 강화를 예고했다.
당 기관지 노동신문은 5일 “김정은 동지께서 3월 3일과 4일 구축함 ‘최현호’를 방문하고 함선구분대의 전투정치 훈련 실태와 취역을 앞두고 진행 중인 함의 작전 수행 능력 평가시험 공정을 료해(파악)했다”며 “김정은 동지께서는 4일 함에서 실시된 해상대지상 전략순항미사일 시험발사를 참관했다”라고 보도했다.
현장에는 조춘룡 당 중앙위원회 비서, 김정식 당 중앙위원회 제1부부장, 박광섭 해군사령관과 함선 건조 부문 간부들이 동행했다.
김정은 총비서는 구축함에 올라 함선 구분대 해병들이 신형 구축함 운용을 위해 당 중앙이 제시한 군사 기술적 자질을 철저히 갖추기 위한 새년도 전투정치훈련에서 성과를 거두고 있는 데 대해 평가했다고 신문은 전했다.
김 총비서는 해병들의 ‘함조종 및 무기체계 계통별 복무 준비 실태’를 파악했으며, 그가 참관한 가운데 구축함 기동요소 평가를 위한 항해 시험이 진행됐다. 김 총비서는 “우리 국가 해상 방위력 새로운 상징으로 되는 신형 구축함의 작전 운용 평가 시험들이 계획한 바대로 순조롭게 진행되고 있다”며 “이것은 함의 설계상 우월성에 대한 또 다른 각도에서의 평가”라고 말했다.
이어 “우리는 이와 같은 또는 이 이상급의 수상함을 새로운 5개년 계획 기간에 매해 2척씩 건조해야 하며 방대한 수상 함선 전력 건설에 관한 계획을 정확히 집행해야 한다”며 “국방경제력의 집중성과 지속성을 보장하는 것이 이 계획 수행의 기본 담보가 된다”라고 강조했다.
그러면서 “이미 강조했듯이 5개년에 걸치는 앞으로의 국방발전 계획 실행 과정은 우리 무력의 구조를 또 한 번 바꾸는 변천 과정으로 될 것이라는 것을 믿어 의심치 않으며 확실한 방위 능력을 구축하게 될 것”이라며 “우리는 주권 수호를 말이나 글로가 아니라 실지 행동 능력, 행동 실천으로 담보할 것”이라며 해상 방위력 향상을 당부했다.
김 총비서는 구축함에서 실시된 해상대지상 전략순항미사일 시험발사를 참관하며 “이 시험은 함의 작전능력평가에서 중요한 핵심요소”라고 평가했다. 이어 구축함 해병들의 ‘전략적 공격’이 숙달된 것에 만족하며 “이러한 강력한 힘의 시위는 확실한 자신심에 기초한 국가의 주권 사수 의지의 뚜렷한 표현인 동시에 전쟁 억제력의 책임적인 행사로 된다”라고 말했다.
또 그는 남포조선소에서 추진 중인 ‘최현’급 구축함 3호의 건조 과정을 파악했다. 김 총비서는 “역사적인 당대회가 열린 올해 당 창건 기념일(10월 10일)까지 또 한척의 ‘최현’급 구축함을 훌륭히 건조하기 위하여 앙양된 기세로 투쟁하고 있다”라고 평가하고 해군을 격려했다고 신문은 전했다.
북한이 이날 건조 중이라고 밝힌 새로운 구축함은 앞서 ‘최현호’와 ‘강건호’에 이어 세 번째 5000톤급 구축함이다. 북한은 지난해 4월 26일 서해 남포조선소에서 북한의 첫 번째 5000톤급 구축함 ‘최현호’를 공개했다. 같은 해 5월 21일 동해 청진조선소에서는 같은 급의 두 번째 구축함 ‘강건호’의 진수식을 열었다. 하지만 좌초 사고로 3주간 수리를 진행해 지난해 6월 다시 진수한 바 있다. 김 총비서는 ‘저격수의 날’을 맞아 수도방위군단의 사격 경기도 관람했다. 현장에는 조용원, 김재룡, 리일환 정치국 상무위원 등 주요 간부들이 동행했다.
이날 경기는 “현대전에서 더욱 중요시 되는 저격수들의 사격술을 지속적으로 제고하기 위한 데 목적을 두고 진행했다”라고 신문은 설명했다.
경기는 제60훈련기지에서 진행됐으며 군종 특수작전 부대와 각급 대연합부대들에서 선발된 저격수들이 참가했다. 신문은 “공군 특수작전여단이 1등, 제4군단이 2등, 제1군단이 3등을 했다”며 경기 결과도 전했다.
김 총비서는 “현대전의 발전 양상과 추이에 맞게 저격수들의 전력 강화에서 급속하고도 질적인 변화를 가져오는 것은 당의 강군 현대화 노선 관철에서 중요 요구”라고 말했다.
이어 “전군의 각급의 저격수들을 그 어떤 일기, 주야, 계절 조건에서도 적에게 치명적 타격을 안길 수 있는 명사수들로 준비시키는 데서 실전환경에 접근된 훈련과 부대호상간 경쟁심을 불러일으키는 사격경기들을 자주 조직하는 것이 매우 중요하다”며 저격수 육성과 관련된 ‘강령적 지침’을 제시했다고 신문은 전했다.
