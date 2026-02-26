국힘 재선 “의총서 ‘끝장 토론’으로 당 노선 정리해야”

국민의힘 재선 의원들은 26일 당의 노선을 정리하기 위한 의원총회를 조속히 소집해 ‘끝장 토론’을 하자고 제안했다.
국민의힘 엄태영 의원은 이날 국회에서 재선 의원 모임을 마친 뒤 기자들과 만나 “당내 여러 가지 진로와 현안에 대해 깔끔하게 정리가 안 된 상태이다 보니 의총을 열어 ‘끝장 토론’을 해서 당내 여러 노선과 현안에 대해 마무리 짓자고 (의견이 나왔다)”고 밝혔다.
이어 “100일도 안 남은 지방선거를 위해 권역별로 해야 할 일도 많다 보니 빨리 마무리 짓자는 재선 의원들의 여러 가지 뜻이 모아졌다”고 말했다.
엄 의원은 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연)으로의 정리를 말하는 것인지 묻는 말엔 “끝장 토론을 통해 한쪽으로 (의견이) 모아지면 그걸 정리라고 보는 것”이라며 “어떤 결론이 나든 분열된 모습을 보이지 말자는 취지다. 하나로 뜻을 모으자는 것”이라고 답했다.
이성권 의원은 이날 오후 예정된 의총에서 관련 논의를 할지에 대해 “오늘 의총은 방송미디어통신위원회·국민권익위원회 인사 안건에 대한 부분”이라며 “사전에 당의 노선을 둘러싼 의총을 공지하지 않은 상태”라고 밝혔다. 이어 “필리버스터가 다 종료된 다음에 최대한 많은 의원이 참석한 상태에서 의원들의 총의를 모을 수 있는 의총을 개최하는 게 바람직하다고 제안해 놓은 상태”라고 설명했다.
이날 국민의힘 지지율이 17%라는 여론조사 결과가 나온 데 대해 엄 의원은 “충격”이라며 “바닥이 아니라 지하로 내려간 느낌”이라고 말했다. 그는 “17% 중에서도 윤 전 대통령이 무죄라고 주장하는 사람이 70% 정도 된다고 하니까 우리 당이 국민의 사랑을 받기에는 아직 먼 것 같다”고 했다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 23∼25일 전국 성인 남녀 1002명을 조사해 이날 발표한 2월 4주 전국지표조사(NBS 무선전화 면접 100%, 95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 국민의힘 정당 지지율은 지난 조사보다 5%포인트 하락한 17%를 기록했다.
이 의원은 “왜 민심과 당심이 이렇게 괴리되느냐면 불법적이고 반헌법적인 계엄을 자행한 윤 전 대통령과의 절연을 제대로 못 했기 때문”이라며 “민심이 우리 당에 대해 준엄한 판단을 하는 것”이라고 말했다.
엄 의원은 “이번 지방선거에서 중도 표심이 당락을 좌우하는 곳의 후보자들이 상당히 불안해하고 있다”며 “지방선거를 치르더라도 권역별로 선거 전략을 달리 가져가야 하는 부분에 대한 당 지도부 건의도 있을 예정”이라고 전했다.
댓글 0