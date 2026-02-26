[정치 한 컷]절윤(絶尹)못하고 방향 잃은 국민의힘

장동혁 국민의힘 대표가 26일 오전 4선 이상 중진 의원들과 만났습니다. 처음에는 웃음 인사로 시작했지만, 중진들의 표정은 대체로 싸늘했습니다.
약 2시간가량 진행된 면담에는 조경태, 주호영, 권영세, 김기현, 나경원, 김태호, 윤상현, 조배숙 의원 등 총 17명의 중진이 참석했습니다.
윤석열 전 대통령 내란 1심 무기징역 선고 이후, 이른바 ‘절윤(絶尹)’이 필요하다는 국민들과 당원들의 의견이 분출되고 있습니다. 이와 정반대로 가고 있는 장 대표 등 국힘 지도부가 민심을 잃은 상태에서 치르는 지방선거는 ‘참패’를 피할 수 없을 것으로 보입니다.
당내 최다선인 6선 조경태 의원은 면담 이후 기자들과 만나 “내란수괴 윤석열과의 절연을 통해 국민에게 다시 사랑받을 수 있도록 하자고 했다”고 밝혔습니다.
이날 회의에서는 장 대표 취임 이후 당 지지율이 17%까지 떨어졌다는 충격적인 여론조사 결과도 언급됐다고 합니다.
이훈구 기자 ufo@donga.com
