정청래 만난 與 재선모임 “합당 논의 당장 중단해야”

더불어민주당 당내 재선 의원 모임인 ‘더민재’ 의원들이 10일 정청래 대표를 향해 조국혁신당과의 합당 논의를 중단할 것을 촉구했다.
이날 더민재 운영위원장인 강준현 의원은 정 대표와의 간담회 후 기자들과 만나 “오늘이라도 빨리 (합당 관련) 결정을 내려야 한다는 당 대표의 조속한 결단을 요청하는 대체적인 분위기가 있었다”고 말했다. 이어 “의원들의 생각은 더 이상 갈등이 증폭되는 것은 중단했으면 좋겠고, 지금 합당 논의를 당장 중단하고 국정과제와 현안에 집중했으면 좋겠다는 것”이라고 했다.
강 의원은 합당 절차와 관련해서는 “대체로 의원들은 내부에서 해결하자는 의견이 있었다”며 “오늘 저녁 최고위원회의를 소집했다고 들었는데 정 대표가 조속하게 결론을 내리겠다고 말했다”고 했다. 합당을 둘러싼 최고위 내 갈등에 대해선 “최고위원들의 모습이 그렇게 좋진 않다. 사과할 내용 있으면 사과해야 한다”며 “최고위원들의 발언들로 갈등이 증폭된 원인도 있다. 그래서 과정 관리를 좀 잘 해야 한다”고 말했다.
강 의원은 “종국적으로는 합당하는 것이 맞지만 지금 상황에서 명분과 타이밍이 약간 그렇다는 말씀도 있었다”며 “지방선거 이후에 (합당 논의를) 했으면 좋겠다는 분들도 있었다. 지금 상황에서는 논의를 중단했으면 좋겠다는 것”이라고 했다.
친청(친정청래)계로 분류되는 임오경 의원 또한 “전체적으로 합당에 다 찬성하는 분위기지만 과정과 절차에 대해서 지도부의 의견 일치가 안 되는 부분이 있다”며 “개인의 정치를 하는 부분에 있어 문제점을 재선 의원들이 제시했다”고 말했다. 그러면서 “이런 내부 갈등이 커지는 것에 있어 당원들 투표를 거치지 않고 의원총회와 최고위원회의를 거쳐 결정하길 바란다”고 덧붙였다.
앞서 정 대표는 더민재와의 간담회에서 “조국혁신당과의 통합에 찬성하든 반대하든 그것은 애당심의 발로라고 생각한다”며 “또 지방선거 승리와 이재명 정부 성공이라는 목표를 놓고 방법의 차이라고 생각하지 목표의 차이는 아니라고 생각한다”고 말했다. 이어 “유능한 민주당을 만들어 이재명 정부 성공을 든든하게 뒷받침해야 한다는 생각을 갖고 있다”며 “그 과정에서 조국혁신당과 통합하는 것이 지방선거 승리와 이재명 정부 성공에 보탬이 될 것이라는 의견도 있고 지금은 때가 아니라는 의견도 있다”고 설명했다.
정 대표는 “그런 면에서 당 대표로서 전체 의원의 의견을 경청하고 당원들의 의견을 청취해서 올바른 방향으로 결론을 내는 민주적인 절차의 과정을 밟는 것은 당연하다”고 했다.
