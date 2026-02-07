대한상의 ‘자산가 유출’ 보도자료 논란 사과

대한상공회의소가 상속세 관련 보고서 논란과 관련해 사과문을 발표했다.
대한상의는 7일 오후 “보도자료 내용 중 고액자산가 유출 관련 외부 통계를 충분한 검증 없이 인용해 불필요한 혼란을 초래한 데 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “향후 이러한 사례가 재발하지 않도록 자료 작성 과정에서 사실관계와 통계의 정확성을 보다 충실히 검증하겠다”며 “객관적으로 점검할 수 있도록 내부 시스템을 보강하는 등 더욱 유의하겠다”고 덧붙였다.
앞서 대한상의는 지난 3일 발표한 ‘상속세수 전망 분석 및 납부 방식 다양화 효과 연구’ 보도자료에서 지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 전년 대비 두 배로 늘어 세계에서 네 번째로 많다는 해외 조사 결과를 인용했다. 해당 수치는 영국 이민 컨설팅사 헨리앤파트너스 자료를 인용한 것으로, 이후 조사 결과를 신뢰하기 어렵다는 논란이 이어졌다.
이재명 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 “대한상공회의소가 이런 짓을 공개적으로 벌이다니 믿기지 않는다”며 “엄중하게 책임을 묻고 재발 방지 장치를 만들어야겠다”고 밝혔다.
