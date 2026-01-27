與 “국회 비준 아닌 입법 사안”…국힘 “그러면 대미투자금 못나가”

정태호 국회 재정경제기획위원회 더불어민주당 간사가 19일 서울 여의도 국회에서 이혜훈 기획예산처 장관 후보 청문회를 앞두고 취재진 질문에 답변 하고 있다. 2026.01.19. 뉴시스

국회 재정경제기획위원회 여당 간사인 정태호 더불어민주당 의원은 27일 국회에서 열린 당정협의회를 마치고 취재진과 만나 트럼프 대통령이 비준이란 용어를 쓰지 않고, 법 제정이란 표현을 쓴 점을 근거로 미국도 이번 사안을 입법 사항으로 보는 것으로 여겨진다면서 국민의힘에 소모적 논쟁을 멈추고 논의에 적극적으로 임해달라고 촉구했다.