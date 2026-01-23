“이혜훈, 주택법 위반” “아파트 내놔야”…與의원들도 질타

여당인 더불어민주당 의원들은 23일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회에서 야당보다 강도 높은 ‘송곳 검증’에 나섰다. 여권에선 “국민의힘보다 민주당 의원의 화력이 더 셌다”는 반응이 나왔다.
이날 국회에서 열린 국회 재정경제기획위원회의 이 후보자 인사청문회에서 더불어민주당 김영환 의원은 서울 강남 래미안 원펜타스 청약과 관련한 장남의 위장전입 의혹에 대해 “세대수를 유지해야 되는 것 때문에 (장남이) 결혼 사실을 알리지 않았고 결혼신고를 하지 않았다”며 “이거 주택법 위반”이라고 강하게 질타했다.
진성준 의원은 “나는 이 집을 내놓아야 한다고 생각한다”며 “그렇게 할 용의가 있느냐”며 이 후보자를 몰아세웠다. 정일영 의원도 “어떤 처벌이라도 받겠다, 필요하면 이 아파트 내가 포기하겠다 이 정도는 각오를 가져야 한다”고 말했다. 이 후보자가 고개를 끄덕이자 정 의원은 “끄덕하면 누가아느냐. 속기록에 남겨야지”라며 더욱 추궁했고, 이 후보는 “네”라고 답했다.
이 후보자가 “장남 부부가 이혼 위기라 혼인 신고를 하지 못했다”는 취지로 해명하자 김한규 의원은 “미안하다 사죄한다 이렇게 해도 국민이 납득할까말까인데 이런 식으로 하면 여당이라도 이걸 어떻게 후보자를 옹호하냐”며 이 후보자의 태도를 비판했다.
