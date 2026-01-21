장동혁 만난 이준석 “양당 공존, 대표님이 지휘관 역할 해야”

개혁신당 이준석 대표가 21일 통일교 및 더불어민주당 공천헌금 의혹 특검 관철을 위해 일주일째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 예방했다. 장 대표는 “여당은 아무런 미동도 하지 않는 게 너무 안타깝다”고 말했고, 이 대표는 “(양당의) 공동 투쟁 방안을 마련하겠다”고 했다. 15일부터 시작된 장 대표의 단식 농성은 이날로 7일차에 접어들었다.
이 대표는 이날 오전 국회 로텐더홀에 마련된 장 대표의 단식 농성장을 찾았다. 텐트 안에 누워있던 장 대표는 힘겹게 몸을 일으켜 이 대표와 마주앉았다. 장 대표는 현재 건강이 급속도로 안 좋아져 전날부터 산호발생기를 착용한 상태였다. 이 대표는 장 대표에게 “해외에 있는 참 많은 우리 국민도 관심이 많았다”며 “보는 사람마다 물어보고, 장 대표의 건강과 안부를 여쭙는 사람들이 많았다”고 했다.
이 대표는 이어 “장기 투쟁이 되지 않을까 하는 우려와 함께 대표님이 몸을 최대한 추스르는 것이 어떠냐는 생각”이라며 “당장 양당이 공존하는 것을 강화하기 위해선 대표님이 지휘관으로서 역할을 해주셔야 하는데, 어제부터 건강 상태가 너무 안 좋으시다는 얘기를 듣고 걱정이 됐다”고 했다. 또 “가장 안타까운 건 이 와중에서도 (여당이) 어떻게든 물타기 하려고 하고, (쌍특검법을) 받지 않으려고 하는 모습”이라고도 했다.
그러면서 이 대표는 “대표님의 결기를 믿지 못하는 사람이 어디 있겠느냐”며 “그렇기 때문에 건강을 먼저 챙기시고 투쟁의 길로 나서야 하는 게 아닐까”라고 했다.
장 대표는 “(개혁신당) 천하람 원내대표께서 필리버스터 1번 주자로 올라가셔서 정말 최선을 다해주셨다”며 “지금까지 국민의힘과 개혁신당이 함께 힘을 모아 여기까지 올 수 있었던 것에 대해 대표님께 감사드린다”고 했다.
이 대표는 “당내 인사들과 국민의힘 송언석 원내대표 등과 상의해 너무 늦지 않게 공동 투쟁 방안을 마련해 말씀드리고 함께 할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
이 대표는 장 대표와 면담한 뒤 취재진과 만나 “특검을 전가의 보도처럼 활용해 온 민주당이 자신들에 대한 특검에 대해선 갖가지 잔머리로 일관하는 것에 대해선 강하게 다시 한번 규탄하지 않을 수 없다”며 “통일교 특검을 받을 것처럼 얘기하다가 지금은 오만가지 조건이 다 붙어서 무슨 특검인지도 모를 걸 제안하고 있다”고 말했다.
이어 “이것에 대해선 국민이 지켜보고 있을 것”이라며 “자신들의 잣대로 이 사안을 들여다 보면 이미 열 가지 특검을 해야 했을 사안”이라고 했다. 이 대표는 “구체적으로 확인된 사실과 관련해선 특검을 다 할 수 있다고 생각한다”고 했다.
그는 “우리가 세밀하게 살펴봐야 할 것은 여러 사람이 주장한다고 구체적 진실이 되는 것은 아니다”라며 “이미 상당한 사실관계가 특정된 전재수 전 해양수산부 장관에 대한 부분이나 최근 돈 공천 문제 이런 건 충분히 국민이 납득할 만큼 사실관계가 나왔다”고 했다.
그러면서 “나머지 사안은 아직 숙성되는 단계기 때문에 언론에 나오는 것을 지켜보고 충분히 포함시킬 수 있을 것”이라며 “그 부분도 협의에 포함해 양당 간 단일안을 내 여당 측에 제안해야 한다”고 했다.
이 대표는 ‘민주당은 신천지 통일교 특검을 같이 하자는 입장이고 국민의힘은 각각 따로 하자는 입장’이라는 말에 “민주당이 원래 잘하는 게 특검을 썰어서 중국집은 하나인데 전화기 세 대 놓고 이런 거 잘하지 않느냐”며 “지금 민주당은 통합해서 하자고 한다”고 했다.
그는 “종합 특검이란 방식, 수사 범위를 넓히는 건 특별검사 제도에 반하는 것”이라며 “종합과 특별은 같이 갈 수 없는 대립되는 언어”라고 했다.
이어 “지금 민주당이 수년간 수사 범위에 대한 제한이 없고 기소와 수사를 동시에 할 수 있는 특수부 중심으로 검찰을 비판해 온 것”이라며 “제발 한 번만이라도 일관성 가졌으면 좋겠다”고 했다.
그러면서 “특수부는 싫은데 특수부 같은 거 하고 싶으니까 민중기 특검에서 수사를 편향적으로 했다는 이유 때문에 통일교 특검이 대두되고 국민이 (통일교 특검에) 지지를 보내는 것”이라며 “이걸 아마 챗GPT를 놓고 논리를 검증하라고 하면 민주당이 말도 안 되는 소리를 하고 있다고 할 것”이라고 했다.
이 대표는 동조 단식 가능성에 대해선 “가장 효율적인 방법이 무엇인 지를 오전 중에 검토해서 말씀드릴 것”이라며 “장 대표의 단식은 제가 본 단식 중에 가장 진정성 있고 소위 말하는 FM(정석)대로 한 단식인데, 이것에도 꿈쩍 않는 민주당의 자세로 봤을 때 어쩌면 단식보다 더 강한 것을 강구해야 할지도 모르겠다”고 말했다.
