장동혁 만난 이준석 “양당 공존, 대표님이 지휘관 역할 해야”

이준석 개혁신당 대표가 21일 서울 여의도 국회에서 단식농성 중인 장동혁 국민의힘 대표와 만난 후 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.1.21/뉴스1

이어 “이것에 대해선 국민이 지켜보고 있을 것”이라며 “자신들의 잣대로 이 사안을 들여다 보면 이미 열 가지 특검을 해야 했을 사안”이라고 했다. 이 대표는 “구체적으로 확인된 사실과 관련해선 특검을 다 할 수 있다고 생각한다”고 했다.그는 “우리가 세밀하게 살펴봐야 할 것은 여러 사람이 주장한다고 구체적 진실이 되는 것은 아니다”라며 “이미 상당한 사실관계가 특정된 전재수 전 해양수산부 장관에 대한 부분이나 최근 돈 공천 문제 이런 건 충분히 국민이 납득할 만큼 사실관계가 나왔다”고 했다.그러면서 “나머지 사안은 아직 숙성되는 단계기 때문에 언론에 나오는 것을 지켜보고 충분히 포함시킬 수 있을 것”이라며 “그 부분도 협의에 포함해 양당 간 단일안을 내 여당 측에 제안해야 한다”고 했다.이 대표는 ‘민주당은 신천지 통일교 특검을 같이 하자는 입장이고 국민의힘은 각각 따로 하자는 입장’이라는 말에 “민주당이 원래 잘하는 게 특검을 썰어서 중국집은 하나인데 전화기 세 대 놓고 이런 거 잘하지 않느냐”며 “지금 민주당은 통합해서 하자고 한다”고 했다.그는 “종합 특검이란 방식, 수사 범위를 넓히는 건 특별검사 제도에 반하는 것”이라며 “종합과 특별은 같이 갈 수 없는 대립되는 언어”라고 했다.이어 “지금 민주당이 수년간 수사 범위에 대한 제한이 없고 기소와 수사를 동시에 할 수 있는 특수부 중심으로 검찰을 비판해 온 것”이라며 “제발 한 번만이라도 일관성 가졌으면 좋겠다”고 했다.그러면서 “특수부는 싫은데 특수부 같은 거 하고 싶으니까 민중기 특검에서 수사를 편향적으로 했다는 이유 때문에 통일교 특검이 대두되고 국민이 (통일교 특검에) 지지를 보내는 것”이라며 “이걸 아마 챗GPT를 놓고 논리를 검증하라고 하면 민주당이 말도 안 되는 소리를 하고 있다고 할 것”이라고 했다.이 대표는 동조 단식 가능성에 대해선 “가장 효율적인 방법이 무엇인 지를 오전 중에 검토해서 말씀드릴 것”이라며 “장 대표의 단식은 제가 본 단식 중에 가장 진정성 있고 소위 말하는 FM(정석)대로 한 단식인데, 이것에도 꿈쩍 않는 민주당의 자세로 봤을 때 어쩌면 단식보다 더 강한 것을 강구해야 할지도 모르겠다”고 말했다.