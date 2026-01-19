김형석 관장 “해임 근거 된 보훈부 감사 결과 동의 못해”

김형석 독립기념관장은 이사회의 해임 결의에 대해 “해임의 근거가 된 국가보훈부 감사 결과에 대해 동의할 수가 없다”고 말했다.
김형석 관장은 19일 독립기념관 이사회에서 자신에 대한 해임 건의안이 통과된 뒤 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.
그는 “국가보훈부의 특정감사는 실체적 사실과는 무관하게 관장의 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다”며 “감사결과 처분요구서에는 관장의 중대 과실을 지적하지 못하고 있다”고 주장했다.
그러면서 “임기의 반환점을 도는 시점에 이사회로부터 ‘해임 결의’를 당했다. 독립기념관의 존재 목적을 이루기 위해 나름으로 노력을 경주했지만, 매일같이 사퇴를 요구하는 시위와 농성을 바라보며 마음이 아팠다”며 “‘국가에서 도움을 받을 생각하지 말고, 국가 발전을 위해 기여하는 사람이 돼야 한다’는 선친의 유지를 되새기며 대한민국의 장래를 위해 노력을 경주하는 삶을 살겠다”고 말했다.
그는 해임 의결에 대한 입장이나 법적 대응 등 향후 계획을 묻는 말에는 “지금 시점에서는 어떤 말씀도 드릴 수 없다”고 답했다.
