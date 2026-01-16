李, ‘北에 저자세’ 野비판에 “별 이유 없는 전쟁불사는 잘못”

이재명 대통령이 8일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 여야 지도부 오찬 회동에서 발언하고 있다. 2025.09.08 뉴시스

한편 청와대에 따르면 이 대통령은 16일 오찬 간담회를 위해 더불어민주당과 국민의힘, 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 7개 정당 대표와 원내대표를 청와대로 초청했다. 제1야당인 국민의힘은 불참한다고 전했다.