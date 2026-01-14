靑 “조세이 탄광, 다카이치가 제일 먼저 언급한 이슈”

한일 양 정상이 조세이(長生) 탄광 수몰 사고 등 과거사 현안과 관련해 인도주의적인 차원의 협력을 강화하기로 했다고 청와대 위성락 국가안보실장이 14일(현지 시간) 밝혔다.
위 실장은 이날 일본 오사카에 마련된 프레스센터에서 한일 정상회담 관련 주요 성과를 브리핑하며 “양국 정상의 공동 언론 발표를 통해 설명해 드린 대로 1942년 일본 야마구치현 우베시 조세이 탄광 수몰 사고 현장에서 지난해 8월 발견된 유해 신원 확인을 위한 유전자(DNA) 감정을 위해 관계 당국 간 협력을 해 나가기로 했다”고 말했다.
그는 “이 문제는 양국 단독 회담에서 다카이치 (사나에 일본) 총리가 제기한 주요 현안 중 첫 번째로 제기한 이슈”라며 “다카이치 총리가 이 문제를 맨 먼저 언급했다”고 전했다.
이어 “유족들의 오랜 염원을 실현하는 첫걸음이자 한일이 공유하는 인권 인도주의의 보편적 가치를 토대로 과거사 문제를 함께 풀어나갈 수 있는 실마리가 될 것”이라며 “과거사 현안은 현안대로 그 해결을 위해서 노력하고, 미래를 위한 협력 과제는 또한 그것대로 협력해 나가면서 한일 양국이 진정으로 더 가까워지고 협력의 질을 높여갈 수 있을 것”이라고 강조했다.
아울러 위 실장은 “양국 정상은 급변하는 국제정세와 통상질서를 헤쳐나가기 위해선 한일 양국이 지금의 경제적 파트너십을 더욱 발전시킬 필요가 있다는 데 공감하고, 경제 안보와 과학기술, 공동규범 주도 등 교역 중심의 협력을 넘어 보다 포괄적인 협력의 제도적 틀을 마련하기 위해 관계당국 간 협의를 진행시키기로 했다”고 밝혔다.
그는 일본이 우리나라의 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 조건으로 후쿠시마산 수산물 수입을 요구하는 문제와 관련해선 “식품 안전에 대한 일본 측의 설명이 있었고, 저희가 설명을 청취했다”며 “CPTPP에 대한 논의도 있었고, 우리가 (가입을) 추진하겠다는 의사를 재확인했다”고 설명했다. 이어 “서로 좀 더 실무적인 부분에서 협의를 요하는 문제라고 생각된다”고 부연했다. 2018년 일본 주도로 출범한 CPTPP는 영국, 캐나다, 호주, 싱가포르 등 12개국이 참여하는 경제 동맹체로 한국도 가입을 추진 중이다.
공급망 협력 문제에 대해선 “공급망 협력 의지는 정상 간에도 표명이 됐다”며 “이전에 실무 간에 여러 논의가 있어서 협력을 제고하기 위한 작업이 진전됐다고 보고 있다”고 했다. 그러면서 “당면한 현안 중 중요 문제가 국제적 공급망 이슈“라며 “(정상 간 논의에서) 안정적인 공급망은 경제·안보 정책의 중요 이슈인 만큼 협력하자는 공감대가 있었다”고 전했다.
위 실장은 이번 방일 기간 이 대통령에 대한 일본 측의 극진한 예우가 있었다고도 밝혔다.
그는 이 대통령과 다카이치 총리가 이날 호류사(법륭사)를 찾아 친교의 시간을 가진 데 대해 “특별 일정으로, 일본 측은 일반인의 관람이 통제되는 수장고를 개방해 과거 화재로 훼손돼 엄격하게 보존·관리되고 있는 금당벽화 원본을 양 정상에게 보여줬다”며 “이는 우리 대통령의 최초 나라 방문에 대해 일본 측이 보여줄 수 있는 최상의 환대라고 평가할 수 있다”고 했다.
전날 한일 정상회담 이후 약 22분간 정상 간 환담이 추가된 것을 두고는 “양 정상 간 유대를 깊이 하고자 하는 일본 측 요청에 따른 것”이라며 “단독, 확대 회담에 이은 정상 간 별도 환담은 그 자체로도 매우 이례적이라고 할 수 있다”고 말했다.
같은 날 회담 이후 진행된 만찬 행사에 대해선 “일본 측은 나라의 식재료로 만든 매우 다채로운 요리를 준비했다”고 전했다.
