국힘 소장파 “한동훈 제명, 비겁하고 저열…재고해야” 의총소집 요구

국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 당 윤리위원회가 한동훈 전 대표에 대한 제명 징계 결정을 내린 데 대해 “장동혁 대표와 최고위원회에 강력히 촉구한다. 한 전 대표에 대한 윤리위 제명 결정을 재고해 주길 바란다”고 촉구했다.
14일 ‘대안과 미래’ 소속 국민의힘 의원 23인은 서울 여의도 국회 의원회관에서 긴급 회동을 한 뒤 입장문을 내고 “전직 당 대표를 제명하고 누구와 힘을 모아 이재명 정권의 독재를 막아내겠다는 것인가”라며 이같이 밝혔다.
이어 “대안과 미래는 (윤리위) 결정을 정당 민주주의를 파괴하고 당의 통합에 역행한 반헌법적·반민주적인 것으로 규정한다”고 했다.
그러면서 “당원 게시판은 누구나 익명으로 정치적 의견을 자유롭게 개진할 수 있게 했다. 여기에 올린 글로 당원을 제명하는 조치는 헌법이 보장한 표현의 자유를 억압하는 것”이라며 “반헌법적 행위”라고 말했다.
이들은 “’절차와 방식’도 민주주의 원칙과 국민 상식에 반한다”며 “전직 당 대표에 대한 제명 결정을 심야에 기습적으로 하고, 일부 언론을 통해 공개하는 방식은 비겁하고 저열한 행위다. 국민 상식에 반하는 행위라 하지 않을 수 없다”고 주장했다.
이어 “이번 윤리위 결정은 장 대표의 혁신안의 정신에도 정면으로 반하는 것”이라며 “당장 5개월 앞으로 지방선거가 다가왔다. 당이 분열하는데 어떻게 ‘이기는 선거’를 하겠다는 것인가”라고 비판했다.
아울러 원내 지도부를 향해 “윤리위 결정에 대한 당 최고위원회 개최 전에 의원들의 의견 수렴을 위한 의원총회를 소집해 달라”고 요구했다.
이날 입장문에는 ‘대안과 미래’ 소속 국민의힘 의원 25명 가운데 23명인 고동진, 권영진, 김건, 김성원, 김소희, 김용태, 김재섭, 김형동, 박정하, 박정훈, 배준영, 서범수, 송석준, 신성범, 안상훈, 엄태영, 우재준, 유용원, 이성권, 정연욱, 조은희, 진종오, 최형두 의원이 이름을 올렸다.
송 의원은 입장문 발표 이후 기자들과 만난 자리에서 윤리위 결정에 대해 “그야말로 내부총질을 넘어서 심각한 자해 행위이자 자폭 행위”라며 “임진왜란 때 왜국이 가장 무서워하던 이순신을 투옥시키는 원균적 행태 그 이상도, 이하도 아니라고 생각한다”고 주장했다.
이어 “뭔가 그 저변에 어떤 의도된, 계획된 것이 있다고 의심하지 않을 수 없다. 이것이야말로 이적행위 아니냐”라고 했다.
서 의원도 “이재명 정부 독재를 막기 위한 한 가지의 공통점만 있으면 같이 가야 하는 시기”라며 “그런데도 왜 자꾸 뺄셈 정치를 하느냐”라고 지적했다. 그는 “우리가 쫓아낸 개혁신당 이준석 대표에게는 같이 가자고 손 내밀고, 또 한쪽으로는 같은 틀에 있는 한 전 대표를 제명했다”고 말했다.
그러면서 “아마 한 전 대표가 (윤리위 결정에 대한 효력정지) 가처분 신청을 할 것”이라고 했다.
‘대안과 미래’는 장 대표에게 이날 면담을 정식으로 요청할 계획이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
