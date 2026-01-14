李 “한반도 비핵화 의지 재확인”… 다카이치 “긴밀 협조”

[한일 정상회담]
李, 정상회담서 비핵화 의지 언급
다카이치 “北의 완전한 비핵화” 강조
“납북 문제 해결 지지 감사” 언급도
이재명 대통령은 13일 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리와의 정상회담 후 “한일은 한반도의 완전한 비핵화와 평화 구축 의지를 재확인하고, 긴밀한 대북정책 공조를 이어가기로 했다”고 밝혔다. 다카이치 총리는 “북한의 완전한 비핵화를 위해 일한미가 긴밀히 협조하고 대응할 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 회담 후 한일 공동언론발표문을 통해 북한 문제에 대해 이같이 밝혔다. 한일·한미일 안보협력의 핵심인 한반도의 완전한 비핵화 목표를 유지하고 있다는 점을 강조하면서 동시에 이재명 정부가 올해 목표로 내건 남북 대화 재개 등 한반도 평화 구상에 대한 협력 방침을 밝힌 것이다.
이 대통령은 방중을 전후해 비핵화 대신 주로 ‘핵 없는 한반도’라는 표현을 사용해 왔다. 하지만 한일 정상회담에선 비핵화라는 표현을 다시 꺼내 든 것. 이 대통령은 7일 중국 상하이에서 가진 기자간담회에서 “한반도는 장기적으로 비핵화해야 되지만 북한 입장에서 지금 핵 없애는 걸 동의할 수 있겠냐”며 ‘(핵 개발) 중단-축소-폐기’의 3단계 비핵화 구상을 강조한 바 있다.
일본은 ‘한반도 비핵화’보다 더 명확한 ‘북한 비핵화’를 강조했다. 다카이치 총리는 이날 회담 후 공동언론발표에서 “핵미사일 문제를 포함한 대북 대응에 대해서는 북한의 완전한 비핵화를 위하여 일한(한일), 일한미(한미일) 간 긴밀히 협조해서 대응해 나갈 것을 재확인했다”고 말했다. “일본인 납치 문제의 즉각적인 해결을 위해 대통령님께서 강력한 지지를 해 주신 것에 대해서 감사드린다”고도 했다.
사토 게이(佐藤啓) 일본 내각관방 부장관도 브리핑에서 “양 정상은 북한의 핵·미사일 문제를 논의했고, 완전한 비핵화를 위해 한일, 한미일이 긴밀히 협력하며 납치 문제의 즉각적인 해결을 위해 이해와 협력을 계속해 나가기로 합의했다”고 밝혔다.
이 대통령은 회담에 앞서 12일 일본 NHK와의 인터뷰에서 북-일 대화를 지지한다고 밝힌 바 있다. 그는 다카이치 총리의 북-일 정상회담 추진 의지에 대해 “동북아 평화와 안정을 위해 북-미, 북-일 대화는 매우 중요하다”며 “대화와 소통을 거쳐 필요하다면 (북-일이) 수교로 발전하는 것이 바람직하다”고도 말했다. 이어 “대한민국은 그 여건을 조성하는 역할을 다하고 싶다”고 했다.
댓글 0