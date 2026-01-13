국힘, 김병기 제명 의결에 “與, 꼬리 자르기…증거인멸 출발선”

국민의힘이 더불어민주당 김병기 전 원내대표에 대한 민주당 윤리심판원의 제명 의결과 관련해 “(민주당이) 선부터 긋고, 당의 책임은 지워 버린다”며 “민주당 전체가 한통속”이라고 했다. 국민의힘 송언석 원내대표도 “강선우 의원에 이어 꼬리 자르기 수순”이라고 했다.
국민의힘 최보윤 수석대변인은 13일 논평에서 “민주당 윤리심판원이 김 전 원내대표 제명을 의결했다”며 “민주당이 문제 인사를 처리해 온 방식은 늘 같다”고 했다. 그러면서 “당사자가 버티든, 제 발로 나가든, ‘한 사람 정리’로 남은 의혹을 덮으려는 전형적인 꼬리 자르기”라고 했다.
최 수석대변인은 “이번 사안은 공천 헌금 의혹과 배우자 법인카드·업무추진비 유용 의혹, 탄원서 처리 경위 논란이 한데 얽힌 권력형 비리 의혹”이라며 “관련 고발은 23건, 의혹은 12개 안팎이라고 경찰도 밝힌 바 있다”고 했다.
이어 “민주당은 낯 뜨거운 태도로 일관했다”며 “처음에는 당대표가 ‘개인 일탈’로 축소하더니, 핵심 정황이 드러나고 여론이 악화되자 이번엔 ‘애당심’을 들먹이며 탈당을 권유하는 장면까지 연출했다”고 했다.
그러면서 “원칙으로 처리해야 할 사안을 당사자의 ‘버티기’와 지도부의 ‘눈치 보기’가 끌고 가는 주객전도 그 자체”라며 “그러니 ‘김병기 휴대폰이 두려워 제명을 못 한다’는 말이 나돌고, 권력 핵심에서 축적된 녹취와 자료를 배경으로 한 버티기라는 관측까지 제기되는 것”이라고 했다.
최 수석대변인은 “더 심각한 문제는 수사 신뢰가 이미 무너졌다는 점”이라고 했다.
그는 “공천 헌금 관련 탄원서가 있었음에도 수사 보고가 이뤄지지 않았다는 점, 내사 문건이 당사자 측에 전달됐다는 주장, 배우자 사건 무혐의 이후의 부적절한 정황까지 제기되고 있다”며 “권력형 의혹을 ‘수사’한 것이 아니라 ‘관리’했다는 의심이 커지는 이유”라고 했다.
그러면서 “이런 상황에서 민주당이 제명으로 선을 긋는 순간, 그것은 사실상 증거 인멸의 출발선에 서는 것”이라며 “한 사람을 잘라내면 끝난다는 계산은 통하지 않는다”고 했다.
최 수석대변인은 “국민이 요구하는 것은 꼬리 자르기가 아니라 진실 규명”이라고 했다.
그는 “공천 헌금과 수사 무마 의혹의 전모, 핵심 문건 유실 경위, 윗선 개입 여부를 성역 없이 밝히기 위해 특검은 불가피하다”며 “특검을 거부하는 순간, 민주당이 그간 외쳐온 ‘특검’이 정쟁의 도구였음을 스스로 인정하는 셈이 될 것”이라고 했다.
송 원내대표도 같은 날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “김 전 원내대표에 대한 민주당의 윤리감찰단의 제명 결정이 있었다”며 “강 의원에 이어 꼬리 자르기 수순으로 들어간 것”이라고 했다.
또 송 원내대표는 국회 여성 비서관을 추행한 혐의로 고소된 지 44일 만에 경찰 조사를 받은 민주당 장경태 의원을 언급하며 “이미 전 국민이 동영상을 봤을 텐데 장 의원에 대한 징계가 도대체 어떻게 되어가고 있는지 묻지 않을 수 없다”고 했다.
송 원내대표는 “민주당 정청래 대표와 가장 가까운 최측근 중에 하나라 장 의원은 손을 대지 못할 것이라는 전망”이라며 “수사 의지를 보여주길 정 대표에게 강력히 촉구한다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
