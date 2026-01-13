국힘, 김병기 제명 의결에 “與, 꼬리 자르기…증거인멸 출발선”

송언석 국민의힘 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.01.13. 뉴시스

송 원내대표도 같은 날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “김 전 원내대표에 대한 민주당의 윤리감찰단의 제명 결정이 있었다”며 “강 의원에 이어 꼬리 자르기 수순으로 들어간 것”이라고 했다.