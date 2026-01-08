한동훈 “장동혁 사과 하루전 고성국 입당…계엄극복 의지 있나”

한동훈 국민의힘 전 대표는 장동혁 대표의 12·3 비상계엄 사과 하루 전 보수 성향 유튜버 고성국 씨가 국민의힘에 입당한 것을 두고 “과연 이 당이 진정으로 윤 어게인과 계엄 옹호, 계엄을 극복하려는 의지가 있는 것인지 의구심을 가질 수밖에 없다”고 비판했다.
한 전 대표는 8일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “보란 듯이 공개적으로 그분이 입당하고, 그분이 입당하는 과정에서 당이 환영한다는 것을 일부러 보여줬다. 윤 어게인, 계엄 옹호, 부정선거 음모론의 상징 격인 사람을 공개적으로 당에 영입하는 그림을 만들어줬다”며 이같이 말했다.
그는 전날 장 대표가 계엄에 대해 사과한 것을 두고 “평가는 보시는 국민들께서 하시는 것이니까 제가 평가는 하지 않겠다”며 “다만 계엄의 극복은 필수조건이다. 이미 많이 늦었지만 그래도 계엄은 극복하는 방향으로 가야 하는 게 맞다. 그런데 윤 어게인 절연 없는 계엄의 극복이라는 것은 허상이다. 윤어게인의 절연도 반드시 필요하다”고 강조했다.
이어 “그런 선언보다 더 중요한 것은 실천이다. 정책, 인사에서 계엄을 극복하고 윤 어게인과 절연하는 것을 실천하고, 그다음 단계로, 민생으로 가야 한다”며 “윤 어게인, 계엄을 극복하자는 게 단순한 도덕적인 명분이 아니라 실용적으로 그래야만 민주당과 싸워 이길 수 있기 때문”이라고 덧붙였다.
한 전 대표는 “저는 탄핵을 반대하거나 윤 어게인 하거나 과거에 계엄 옹호를 했던 사람들하고는 절대 같이 못 간다는 얘기가 아니다. 비난하자는 게 아니라 지금이라도 우리가 이걸 극복하며 함께 가자. 그래야 되는 것이다. 지금 우리가 윤 어게인이나 계엄 옹호 방향으로 뭉칠 수는 없지 않나. 그 부분은 같이 극복하자는 말씀을 드리는 것”이라고 설명했다.
‘당원 게시판’ 논란에 대해서는 “지금은 그 감사 결과가 조작돼 있다. 그 조작된 내용에 대해서 자기들이 설명해야 될 단계”라며 “제 가족들이 쓰지 않은 글들을 제 가족이 쓴 것처럼 수백 개를 이름을 바꿔치기해서 발표해 놓고 저한테 소명하라고 할 게 아니라 왜 조작을 했는지를 설명하고, 국민들과 당원들께 사과를 해야 한다”고 주장했다.
이호선 당무감사위원장에 대해서는 “부정선거 음모론을 주장했던 걸로 알려져 있고, 그리고 윤 어게인을 적극적으로 밖에서 주장했던 사람이다. 현재 계엄을 극복한다는 사람이 왜 그런 사람을 당무감사위원장에 넣나?”라며 “저런 사람들 입장에서는 계엄을 저지한 저는 무조건 찍어내고 죽여야 할 대상”이라고 주장했다.
한 전 대표는 “사실 장 대표가 이 내용을 다 안다. 저와 상의했다. 그러니까 본인이 나가서 이거는 정치적 공격이니까 자기가 막겠다면서 나가서 적극적으로 했던 것이다. 그다음에 제가 당에서 12월 말에 물러난 다음에, 저 없을 때 윤리위원장이 이건 그냥 종결이 맞다 그래서 끝냈던 사안”이라고 말했다.
그러면서 “그런데 저는 여기에 대해서 아무 말도 안 했다. 당연히 말할 게 없다. 왜냐하면 당 게시판의 익명성은 당에서 보장하겠다고 약속한 것이지 않나. 그런데 그거를 자기가 당 대표가 됐는데 저를 찍어내기 위해서 의도적으로 끄집어낸 것이다. 그런데 끄집어냈지만 내용이 없으니까 조작된 걸 발표한 것이다. 이게 전모다. 그러면 여기서 책임을 지고 얘기해야 될 부분은 제가 아니다”라고 주장했다.
