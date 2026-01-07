李대통령, 중국 휴머노이드 로봇과 악수[청계천옆사진관]

이재명 대통령이 7일 중국 상하이 국제회의중심에서 열린 한중 벤처 스타트업 서밋 행사에서 중국 기업 아지봇의 휴머노이드 로봇과 악수를 하고 있다. 상하이=송은석 기자 silverstone@donga.com
이재명 대통령이 7일 중국 상하이 국제회의중심에서 열린 한중 벤처 스타트업 서밋에서 VR ‘벤타X’를 체험하고 있다. 상하이=송은석 기자 silverstone@donga.com
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이 국제회의중심에서 열린 ‘한중 벤처 스타트업 서밋’에 참석했다.

‘한중 창업 생태계, 연결을 넘어 공동 성장으로’를 주제로 열린 이날 행사에는 양국 정부 관계자와 벤처·스타트업 기업인 등 400여 명이 참석했다. 한국 측에서는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 김용범 정책실장 등이, 중국 측에서는 천졔 상하이시 부시장과 중국 기업 관계자들이 자리했다.

이재명 대통령이 7일 중국 상하이 국제회의중심에서 열린 한중 벤처스타트업 서밋에 참석해 발언하고 있다. 상하이=송은석 기자 silverstone@donga.com
이 대통령은 모두발언에서 “과거에는 한국의 자본·기술과 중국의 토지·인력이 결합하는 방식의 협력이 중심이었다면, 이제는 중국의 기술 수준과 자본 축적이 한국을 따라잡는 것을 넘어선 단계”라며 “한중 간 협력도 수직적 분업이 아닌 수평적이고 호혜적인, 나아가 경쟁적 협력 관계로 전환돼야 한다”고 말했다.

이날 행사에는 한·중 스타트업 전시관도 운영했다. 전시관에서는 중국 진출을 희망하는 한국의 유망 스타트업 10개사가 중국 투자자, 기업 등을 대상으로 기술과 제품을 선보였으며, 상해에 본사를 둔 중국의 대표적인 로봇 스타트업 아지봇(AgiBot)이 휴머노이드 로봇을 전시하기도 했다. 이 대통령은 로봇과 악수를 하거나 VR 기기를
체험하는 등 현장에 전시된 양국 벤처 스타트업 기업의 우수 제품들을 둘러봤다.

송은석 기자 silverstone@donga.com
