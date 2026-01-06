김혜경 여사, 中국제학교 찾아 ‘치킨’ 쏜 이유는

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 6일 중국 북경한국국제학교를 방문해 재외국민 학생과 학부모, 교직원을 격려했다. 졸업을 앞둔 고등부 학생들에게는 축하의 의미를 담아 ‘치킨’을 전달하기도 했다.
김 여사가 이날 오전 북경한국국제학교에 도착하자 학생들은 큰 박수와 환호로 맞았다. 북경한국국제학교는 1998년 설립 이후 30여 년 한중 양국의 미래 협력을 이끌 글로벌 인재를 양성하기 위해 힘써왔다. 학생들은 김 여사에게 “환영합니다” “저희 내일 졸업해요” “사진 찍어주세요” 등 반가움을 표했다. 김 여사는 이에 화답하듯 학생들과 함께 사진을 촬영했다.
이어진 학부모, 교직원과의 간담회에서 김 여사는 “저 또한 두 아이의 엄마로서 자녀들의 밝은 미래를 위한 교육의 중요성을 누구보다 잘 알고 있다”며 재외국민 학생 교육을 위해 헌신해온 학부모, 교직원의 노고에 감사를 전했다. 이어 “아이들이 한국인으로서의 정체성을 바탕으로 세계를 무대로 활약하는 인재로 성장할 수 있도록 함께 힘을 모아달라”고 당부했다.
이후 김 여사는 북경한국국제학교 태권도 시범단의 시연을 관람했다. 김 여사는 “K-팝 그룹이 온 줄 알았다”며 격려의 박수를 보냈다. 이어 “전 세계적으로 한국문화에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 베이징에서 우리 국기인 태권도를 널리 알리고 있는 모습이 매우 자랑스럽고 뿌듯하다”고 말했다.
김 여사는 초등부 교실을 방문해 연하장 만들기 수업도 참관했다. 김 여사는 학생들과 함께 카드에 ‘새해 복 많이 받으세요’라고 적으며 “아이들이 글씨를 더 잘 쓰는 것 같다”고 말해 웃음을 자아냈다. 김 여사는 또 졸업을 앞둔 고등부 학생들에겐 “여러분의 꿈과 열정이 한중 양국의 미래를 밝히는 등불이 될 것”이라며 졸업을 축하하는 의미의 치킨을 전달했다.
