김혜경 여사, 中국제학교 찾아 ‘치킨’ 쏜 이유는

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 6일 17시 10분

글자크기 설정

김혜경 여사가 6일(현지 시간) 베이징에 위치한 북경한국국제학교를 방문해 학생들과 인사하고 있다. 뉴시스
김혜경 여사가 6일(현지 시간) 베이징에 위치한 북경한국국제학교를 방문해 학생들과 인사하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 6일 중국 북경한국국제학교를 방문해 재외국민 학생과 학부모, 교직원을 격려했다. 졸업을 앞둔 고등부 학생들에게는 축하의 의미를 담아 ‘치킨’을 전달하기도 했다.

김 여사가 이날 오전 북경한국국제학교에 도착하자 학생들은 큰 박수와 환호로 맞았다. 북경한국국제학교는 1998년 설립 이후 30여 년 한중 양국의 미래 협력을 이끌 글로벌 인재를 양성하기 위해 힘써왔다. 학생들은 김 여사에게 “환영합니다” “저희 내일 졸업해요” “사진 찍어주세요” 등 반가움을 표했다. 김 여사는 이에 화답하듯 학생들과 함께 사진을 촬영했다.

이어진 학부모, 교직원과의 간담회에서 김 여사는 “저 또한 두 아이의 엄마로서 자녀들의 밝은 미래를 위한 교육의 중요성을 누구보다 잘 알고 있다”며 재외국민 학생 교육을 위해 헌신해온 학부모, 교직원의 노고에 감사를 전했다. 이어 “아이들이 한국인으로서의 정체성을 바탕으로 세계를 무대로 활약하는 인재로 성장할 수 있도록 함께 힘을 모아달라”고 당부했다.

김혜경 여사가 6일 중국 베이징 한국국제학교를 찾아 연하장 만들기 수업을 참관하고 있다. 2026.1.6/뉴스1
김혜경 여사가 6일 중국 베이징 한국국제학교를 찾아 연하장 만들기 수업을 참관하고 있다. 2026.1.6/뉴스1
이후 김 여사는 북경한국국제학교 태권도 시범단의 시연을 관람했다. 김 여사는 “K-팝 그룹이 온 줄 알았다”며 격려의 박수를 보냈다. 이어 “전 세계적으로 한국문화에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 베이징에서 우리 국기인 태권도를 널리 알리고 있는 모습이 매우 자랑스럽고 뿌듯하다”고 말했다.

김 여사는 초등부 교실을 방문해 연하장 만들기 수업도 참관했다. 김 여사는 학생들과 함께 카드에 ‘새해 복 많이 받으세요’라고 적으며 “아이들이 글씨를 더 잘 쓰는 것 같다”고 말해 웃음을 자아냈다. 김 여사는 또 졸업을 앞둔 고등부 학생들에겐 “여러분의 꿈과 열정이 한중 양국의 미래를 밝히는 등불이 될 것”이라며 졸업을 축하하는 의미의 치킨을 전달했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스