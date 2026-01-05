[단독]李, 시진핑에 줄 ‘中 전설속 기린 그림’ 등 준비

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 5일 04시 30분

글자크기 설정

[李대통령 국빈 방중]
국빈방문 공식 선물교환식 예정

중국을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 베이징 서우두 공항에 도착한 공군1호기에서 내려 이동하고 있다. 2026.1.4. 뉴스1
중국을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 베이징 서우두 공항에 도착한 공군1호기에서 내려 이동하고 있다. 2026.1.4. 뉴스1
한국 대통령으로는 9년 만이자 취임 후 처음으로 4일 중국을 국빈 방문한 이재명 대통령은 시진핑(習近平) 중국 국가주석에게 중국인들이 신령스럽게 여겨 온 동물인 사령(四靈) 관련 선물을 준비한 것으로 전해졌다.

외교 방문 형식 중 최상위인 국빈 방문(State Visit)에서 양 정상은 공식적으로 선물을 교환한다. 청와대는 머리에 뿔이 나고 오색 빛깔 털을 지닌 중국 전설 속 동물인 기린(麒麟) 그림과 용을 상징하는 곤룡포 등을 검토해 온 것으로 알려졌다.

이 대통령은 지난해 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 경주를 국빈 방문한 시 주석에게 비자나무 원목으로 만든 바둑판과 나전칠기 자개 원형 쟁반을 선물한 바 있다. 양 정상 모두 바둑을 좋아하고 2014년 시 주석이 방한했을 당시 한국이 바둑알을 선물했다는 점이 고려됐다. 전통 기법으로 만들어진 자개 원형 쟁반도 한중 간 우호 관계를 계승, 발전시키길 희망한다는 메시지를 담았다.

시 주석은 중국산 스마트폰 ‘샤오미 15 울트라’ 2대와 옥으로 만든 붓과 벼루를 선물했다. 당시 이 대통령이 샤오미 폰을 받고 “통신 보안은 잘됩니까”라고 말하자 시 주석이 웃으며 “백도어가 있는지 확인해 보시라”라고 농담한 게 화제가 되기도 했다. 백도어는 사용자 몰래 데이터를 빼낼 수 있도록 미리 뚫어 놓은 통로를 말한다.

앞서 시 주석은 2017년 12월 문재인 전 대통령의 중국 국빈 방문 당시 옥으로 만든 바둑판과 바둑알을 선물했다. 문 전 대통령은 시 주석에게 ‘통(通)’이라는 글자가 새겨진 고 신영복 성공회대 교수의 서화 작품으로 답례했다. 2013년 6월 박근혜 전 대통령은 국빈 방중 당시 춘천옥으로 만든 찻잔 세트를, 시 주석은 중국 당나라 시인인 왕지환(王之渙)의 ‘관작루에 올라’ 한시 구절이 담긴 서예 작품 등을 주고받았다.

#이재명 대통령#중국 국빈 방문#선물#사령#기린#곤룡포
신규진 기자 newjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스