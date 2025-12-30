1330일만에 다시 청와대 시대 “소통정치 회복”

이재명 대통령이 29일 취임 6개월여 만에 처음 청와대로 출근했다. 대통령의 청와대 복귀는 문재인 전 대통령의 퇴임일인 2022년 5월 9일 이후 1330일 만이다. 약 3년 7개월에 걸친 용산 대통령실 시대를 마무리하고 청와대 시대를 연 것이다. 청와대는 이날 “국민과 소통하는 정치를 회복하고 세계가 찾는 외교 안보의 중심으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.
이 대통령의 전용 차량은 이날 서울 용산 한남동 관저를 출발해 오전 9시 13분경 청와대 정문을 통과했다. 흰색과 빨간색, 파란색이 섞여 ‘통합’을 상징하는 넥타이를 맨 이 대통령은 본관에 하차해 곧장 2층 집무실에서 참모들과 아침 차담회의(티타임)를 갖고 주요 현안 및 업무 계획을 보고받았다. 청와대 강유정 대변인은 이날 브리핑에서 “2025년 수출과 외국인투자가 역대 최대 실적을 달성할 것이라는 경제성장수석실 보고에 이 대통령은 ‘경제 성장의 성과가 중소기업과 서민들에게 흘러갈 수 있는 방안을 모색해 달라’고 지시했다”고 전했다. 또한 민정수석실로부터 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)가 출범한다는 보고를 받고 “보이스피싱 피해 감소 현황을 국민에게 잘 알려달라고 당부했다”고 강 대변인은 밝혔다. 이 대통령은 차담회의 이후 청와대 내부 지하벙커인 국가위기관리센터를 방문해 안보 및 재난 분야 시스템을 점검했다.
이날 0시부로 청와대에는 대한민국 국가수반을 상징하는 봉황기가 게양됐다. 대통령실 공식 명칭도 ‘청와대’로 환원됐고, 업무표장(로고)도 변경됐다. 이 대통령은 여민1관에서 청와대 3실장(비서실장, 정책실장, 국가안보실장)과 함께 근무하게 된다. 강 대변인은 “청와대 본관이 아닌 백성과 함께한다는 뜻의 여민관을 집무실로 택한 건 국민과 국정 운영 과정을 함께하겠다는 국민주권정부의 국정 철학을 보여준다”고 했다.
