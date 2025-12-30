‘벤투 오른팔’ 코스타 제주 새 감독 “경기를 지배하겠다”

프로축구 K리그1(1부) 제주의 세르지우 코스타 신임 감독(52·포르투갈·사진)은 29일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 취임 기자회견에서 이렇게 말했다. ‘지배하는 축구’는 파울루 벤투 전 한국 축구 국가대표팀 감독(56·포르투갈)의 축구 철학이기도 하다. 2022 카타르 월드컵 때 한국 대표팀 수석코치를 맡아 벤투 감독과 16강 진출을 합작했던 코스타 감독은 “벤투 감독의 축구 DNA가 내게도 있다. 빼앗긴 공을 빠르게 되찾는 등 볼을 적극적으로 소유해 경기를 지배하겠다”고 말했다.
코스타 감독이 ‘벤투 사단’을 떠나는 건 18년 만이다. 그는 2007년 스포르팅CP(포르투갈)를 시작으로 포르투갈 대표팀, 크루제이루(브라질), 올림피아코스(그리스), 충칭 리판(중국), 한국 대표팀 등을 거쳐 올해 3월까지 아랍에미리트(UAE) 대표팀에서 벤투 감독과 함께했다.
코스타 감독은 한국이 포르투갈과 맞붙은 카타르 월드컵 조별리그 3차전에서 직전 경기 퇴장에 따른 징계로 벤치에 앉지 못한 벤투 감독을 대신해 2-1 승리를 이끈 적이 있지만 정식 사령탑에 오른 건 이번이 처음이다. 코스타 감독은 “내가 제주행을 결정했을 때 오랜 동반자인 벤투 감독이 ‘구단이 무엇을 원하는지 정확히 파악하라’고 조언했다”고 전했다.
제주는 2025시즌 K리그1에서 11위에 그쳐 승강 플레이오프(PO)를 치른 끝에 가까스로 잔류에 성공했다. 제주는 4년 4개월 동안 한국 대표팀 수석코치로 활동하면서 K리그 선수들의 장단점을 세밀하게 분석했던 코스타 감독이 팀을 빠르게 재건할 적임자라고 판단했다. 코스타 감독은 “이미 선수단 분석을 끝냈다. 조직력과 규율, 야망이라는 세 가지 가치를 통해 제주를 강하게 만들겠다”면서 “내년 시즌이 끝났을 때 우리가 몇 위에 있는지 지켜봐 줬으면 좋겠다”고 말했다.
2022년 12월 이후 3년 만에 한국에 돌아온 코스타 감독은 한국의 문화와 자연 등 모든 것이 그리웠다고 했다. 그는 “행복한 기억이 있는 한국이 내게는 외국이 아니다. 비빔밥과 치킨을 정말 좋아한다”면서 “한국어 수준은 고속도로 톨게이트를 지날 땐 ‘안녕하십니까. 감사합니다’라고 말할 수 있는 정도다. 앞으로 (한국어를) 더 많이 배우고 싶다”고 말했다.
