추경호, 대구시장 출마 선언…“저열한 정치탄압에 단호히 맞설 것”

추경호 국민의힘 의원이 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회 및 이재명 정권 독재악법 국민고발회에서 입장하고 있다. 2025.12.08. 뉴시스

추 의원은 지난해 12월 3일 국회의 비상계엄 해제 표결을 앞두고 의원총회 장소를 국회에서 중앙당사, 국회 예산결산특별위원회 회의장, 중앙당사로 세 차례 변경하면서 다른 의원들의 표결 참여를 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 상태다.