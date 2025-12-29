추경호, 대구시장 출마 선언…“저열한 정치탄압에 단호히 맞설 것”

국민의힘 추경호 의원이 “사법적 진실은 법정에서 당당히 가려내겠다”며 내년 6월 대구시장 선거에 출마하겠다고 했다. 추 의원은 지난해 12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 상태다. 추 의원은 “저에 대한 정치적 공격이 계속될지도 모른다”며 “하지만 저열한 정치 탄압과 정치 보복에는 단호히 맞서 반드시 이겨내겠다”고 했다.
추 의원은 29일 입장문에서 “그동안 저를 아껴주시는 많은 시민들의 조언과 말씀을 경청하며 숙고에 숙고를 거듭했다”며 “저는 내년 6월 실시되는 대구시장 선거에 출마하고자 한다”고 했다.
추 의원은 “이제 정말 대구 경제를 살려야 한다”며 “지금 대구에 필요한 것은 경제를 알고, 경제 현안을 풀 줄 아는 경제 리더십”이라고 했다. 그러면서 “대구의 잠재력을 흔들어 깨우고, ‘실행’으로 결과를 만들어낼 경제 전문가가 필요하다”고 덧붙였다.
추 의원은 “제가 평생 경제·행정·정치 분야에서 쌓아온 모든 경험과 성과에 진심을 더해, 제 고향 대구를 위해 온전히 쏟아붓고자 한다”고 했다. 이어 “저는 35년간 경제관료로 일하며 대한민국 경제정책과 예산을 책임져 왔고, 경제부총리 겸 기획재정부 장관으로 국가 경제의 키를 잡았다”며 “3선 국회의원과 원내대표를 거치며 정책을 현실로 만들어내는 정치적 역량과 네트워크를 쌓아왔다”고 했다.
추 의원은 “저는 이번 대구시장 선거 도전을 통해, 이재명 정권과 정치 특검의 편향되고 왜곡된 정치탄압의 심판이 아니라 대구와 대한민국을 사랑하는 대구시민의 엄정한 평가와 심판을 받겠다”며 “이제 저는 오직 대구 경제 발전이라는 무거운 책임감으로 승부하겠다”고 했다.
추 의원은 지난해 12월 3일 국회의 비상계엄 해제 표결을 앞두고 의원총회 장소를 국회에서 중앙당사, 국회 예산결산특별위원회 회의장, 중앙당사로 세 차례 변경하면서 다른 의원들의 표결 참여를 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 상태다.
특검은 이달 3일 추 의원에 대해 구속영장을 청구했지만 법원은 “다툼의 여지가 있어 면밀하고 충실한 법정 공방을 거친 뒤 그에 합당하는 판단 및 처벌을 해야 한다”며 기각했다. 이후 특검은 이달 7일 추 의원을 불구속 상태로 재판에 넘겼다.
추 의원은 7일 입장문에서 “특검이 출범할 때부터 이미 정해져 있던 결론대로, 어떻게든 억지로 혐의를 끼워 맞춰 무리한 기소를 강행했다”고 했다.
댓글 0