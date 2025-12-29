李대통령 청와대 첫 출근…1330일만에 ’용산시대‘ 막내려[청계천 옆 사진관]

이재명 대통령이 취임 후 약 7개월 만인 29일 청와대에 처음 출근해 본격적인 업무를 시작했다. 12·3 비상계엄의 여파가 남아 있는 용산 대통령실 시대와 결별하고, 도약과 도전을 내건 새해를 맞아 연내 청와대 복귀를 완료했다.
이 대통령은 이날 오전 9시 13분경 대통령 전용차를 타고 청와대 본관에 도착했다. 청와대 정문 앞에는 지지자 수십 명이 모여 ‘이재명 만세’ ‘대통령 화이팅’ 등의 구호를 외쳤다.
대통령의 청와대 출근은 문재인 전 대통령의 퇴임일인 2022년 5월 9일 이후 1330일 만이다. 윤석열 전 대통령은 2022년 5월 10일 취임 첫날부터 용산 대통령실로 출근하며 청와대를 사용하지 않았다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 참모들과 아침 차담회를 가진 뒤 청와대 내부에 있는 국가위기관리센터를 방문해 안보 대비 태세 등을 점검한다. 대통령의 집무실은 3 실장(비서실장·정책실장·안보실장) 집무실이 있는 여민1관에도 마련됐다. 여민관에 있는 참모진들과의 소통을 강화해 업무 효율성을 높이겠다는 취지다. 문재인 전 대통령도 여민관에 집무실을 따로 마련한 바 있다.
