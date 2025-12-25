北 “신형장거리미사일 동해상 시험발사”…합참 “사전 인지해 대비”

북한이 지난 24일 동해상에서 신형 고공 장거리 반항공(대공)미사일 시험발사를 진행했다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.
통신은 “이번 시험은 개발중에 있는 고공장거리반항공미사일체계의 전술기술적평가를 위한 첫 시험발사”라며 “발사된 반항공미사일들은 200㎞계선의 가상고공목표를 명중소멸했다”고 밝혔다.
이어 “해당 시험은 국가 반항공 방어수단들의 기술 고도화를 위한 미사일총국과 관하 반항공무기체계연구소들의 정상적인 활동의 일환”이라고 강조했다. 이날 김 위원장은 시험발사를 직접 현장에서 참관한 뒤 성과를 축하했다고 통신은 전했다.
우리 군은 북한의 미사일 발사 동향을 사전에 인지했다고 밝혔다.
합동참모본부는 이날 입장을 내고 “우리 군은 24일 북한의 미사일 발사 징후를 사전 인지해 대비하고 있었다”며 “17시경 함남 선덕 일대에서 동해 해상으로 발사된 지대공 미사일로 추정되는 수 발을 포착했고, 세부 제원은 한미 정보당국이 정밀분석 중에 있다”고 설명했다.
이어 “우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 강조했다.
