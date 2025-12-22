정청래 “김건희 특검 종료와 동시에 2차 종합특검 추진”

정청래 더불어민주당 대표는 22일 “오는 28일 김건희 특검이 종료됨과 동시에 2차 종합 특검도 곧바로 추진하겠다”고 했다.
정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “노상원 수첩에 나오는 수거·살해 대상을 누가 불러줬는지, 누가 최초 기획해 작성했는지, 또 12·3 비상계엄 내란을 누가 최초로 기획하고 누구와 공모했는지 실체가 아직 드러나지 않았다”며 이같이 말했다.
그는 “진술 거부 수사방해로 진실에 접근하지 못한 미진한 부분을 종합해 종합 특검을 실시하겠다”며 “곧바로 입법하겠다”고 했다.
또 국민의힘이 주장하는 통일교 금품수수 의혹 특검과 관련해 “종합 특검은 3대 특검의 미진한 부분을 수사하자는 취지라서 통일교 특검은 불가하다고 제가 말씀드린 바 있다. 그러나 못 받을 것도 없다고 생각한다”고 했다.
이재명 대통령의 북한 매체 개방 지시와 관련해서는 환영 입장을 밝혔다. 정 대표는 “평화가 경제”라며 “한반도 평화는 코리아 리스크를 줄이는 길이고 투자를 늘리는 길이며 우리 모두가 잘 사는 길”이라고 말했다.
그는 “대통령 북한 매체 개방 지시는 국민주권시대 평화 문제 역시 국민들과 함께 풀어나가겠다는 선언”이라며 “국익을 위해서도 도움이 되는 일”이라고 했다.
이날 국회 본회의에 내란전담재판부 설치법 수정안이 상정되는 데 대해서는 “위헌성과 위험성을 모두 제거한 수정안”이라고 주장했다.
정보통신망법 개정안에 대해서는 “허위·조작 정보와 불법 정보를 알면서도 무단 유통하는 무책임한 행태에 제동을 걸 것”이라며 “국민 분열과 민심 선동을 목적으로 허위 정보를 생산·유포하는 악질적 행태를 바로잡겠다”고 했다. 다만 그는 “단순한 오인과 실수에 대한 과도한 제한은 표현의 자유를 침해할 수 있다고 위헌 판정을 이미 받은바 있어서 수정하겠다”고 했다.
댓글 0