국힘 “李대통령 ‘野추천 통일교 특검 도입’ 입장 밝혀라”

국민의힘이 통일교 불법 정치자금 의혹에 대해 “이재명 대통령과 더불어민주당은 ‘통일교 게이트’ 야당 추천 특검 도입 입장을 밝혀라”라고 했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 12일 논평에서 “통일교 불법 정치자금 의혹이 이재명 정권의 핵심을 향하고 있다”며 “통일교가 2022년 대선을 앞두고 이 대통령과 민주당에 접근하기 위해 문재인 정부 시절 당·정·청 핵심 인사들과 광범위하게 접촉했다는 구체적 진술과 보도가 이어지고 있다”고 했다.
이어 박 수석대변인은 “다수 여권 핵심 인사들이 통일교 측과 접촉·관리 대상이었다는 진술이 공개됐다”며 “심지어 ‘이재명 쪽도 다이렉트로 한학자 총재를 보려고 전화가 왔다’는 증언까지 나왔다”고 했다. 그러면서 “이 대통령이 종교단체 해산을 들먹이며 ‘입틀막 겁박’에 나선 이유가 분명해졌다”고 했다.
박 수석대변인은 “더 심각한 문제는 민중기 특검의 행태”라며 “명백한 선택적 기소이자 편파 수사”라고 했다.
박 수석대변인은 “특검은 민주당 인사 연루 정황을 이미 인지했고, 해당 내용은 8월 이후 최소 두 차례 이상 상부에 보고됐지만, 특검 수뇌부는 아무런 지시나 조치를 하지 않았다”며 “반면 국민의힘에 대해서는 압수수색과 구속까지 강행했다”라고 했다.
박 수석대변인은 “특검이 이 같은 중대한 판단을 독자적으로 내렸다고 믿을 국민은 없다”며 “특검이 사전에 법무부나 대통령실에 보고하고 사실상 지침을 받았을 것이라는 합리적 의심이 제기되는 이유”라고 했다.
이어 “사건이 경찰청 국가수사본부로 이첩됐지만, 정치적 휘발성이 큰 이 사안을 경찰이 감당할 수 있다고 믿는 사람은 거의 없다”며 “경찰은 이미 야당 사건에는 과잉 대응하고, 여당 사건에는 축소·지연 수사를 반복해 왔다”고 했다.
그러면서 “현역 민주당 의원인 윤호중 행정안전부 장관이 경찰 인사권과 지휘·감독권을 쥐고 있는 현실에서 공명정대한 수사를 기대하라는 것은 국민을 기만하는 일”이라며 “이 대통령과 민주당은 더 이상 침묵으로 일관하지 말고, 야당 추천 특검 도입에 대한 명확한 입장을 즉각 밝히기 바란다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
