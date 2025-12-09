국민의힘 “李, 민주당-통일교 유착 의혹 덮으려는 ‘입틀막’ 시도”

국민의힘은 9일 이재명 대통령의 종교단체 해산 관련 국무회의 발언과 관련해 “또다시 종교단체 해산을 거론했다”며 “국무회의 석상에서 연이어 종교단체 해산이라는 극단적인 카드를 꺼내 든 것은 더불어민주당과 통일교 유착 의혹이라는 진실을 권력으로 덮으려는 파렴치한 ‘입틀막’ 시도”라고 비판했다.
국민의힘 최보윤 수석대변인은 이날 논평을 내고 “‘불리한 진술을 하면 단체를 없애버리겠다’는 공개적인 위협은 이 대통령의 불안감과 두려움을 적나라하게 드러낼 뿐”이라며 이같이 밝혔다.
이어 “이 발언은 재판 하루 전 나온 것으로, 단순한 법리 검토 지시를 넘어 재판부에 노골적인 정치적 압력을 가하려는 부적절한 외압 행위”라며 “공권력을 동원해 진실을 덮으려 할수록 국민적 의혹과 분노는 더욱더 커질 것”이라고 했다.
그러면서 “이 대통령은 노골적인 공개 협박과 사법 방해 행위를 즉각 중단하고, 민주당의 통일교 유착 의혹에 대해 국민 앞에 떳떳하게 해명할 것을 촉구한다”며 “국민·야당·언론·종교를 향한 겁박을 하면 할수록 결국 국민의 심판이라는 거대한 파도 앞에 무너진다는 사실을 부디 명심하길 바란다”고 말했다.
아울러 “국민의힘은 어떠한 압력에 굴하지 않고, 민중기 특검팀의 편파 수사 논란으로 덮였던 민주당 인사들의 금품 수수 의혹을 끝까지 밝히고 진실을 규명하기 위해 노력할 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 지난주에 이어 이날도 국무회의에서 종교단체 해산을 언급했다. 정치개입 등 불법행위를 한 종교단체는 해산시켜야 한다는 것이다. 이를 두고 최근 국민의힘에 이어 민주당에도 금품을 제공한 의혹을 받는 통일교를 겨냥한 발언이란 해석이 나온다.
앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장은 올해 8월 김건희 특검에 “민주당 정치인들에게 금품 지원을 했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 그는 오는 10일 결심공판에서 관련 내용을 자세히 밝힐 것으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
