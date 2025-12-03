안규백 “명령 따랐을뿐? 내란 가담 장성들 태도에 국민 시선 싸늘”

안규백 국방부 장관이 12·3 비상계엄 1년째인 3일 “장성은 별의 무게를 느끼면서 결심하고 결심에 대한 책임을 져야 하는 최고의 계급”이라며 “그럼에도 불구하고 위헌적 명령을 분별하지 못하고 ‘단지 명령에 따랐을 뿐이다’라는 내란 가담 장성들 태도는 군에 대한 국민의 시선을 싸늘하게 만들고 있다”고 했다.
안 장관은 이날 용산 국방부 대회의실에서 12·3 비상계엄 1년 계기 전군주요지휘관회의를 열고 “우리 군은 이를(국민의 시선을) 무겁게 받아들여야 한다”고 했다. 이어 “역사는 반면교사가 있고 정면교사가 있다”며 “후목불가조, 썩은 나무로는 조각할 수가 없듯 반면교사 없이 국민의 군대를 재건하는 것은 불가능하다”고 했다.
이어 안 장관은 “지금 이 자리에 있는 여러분은 자문해야 한다”며 “12·3 불법 비상계엄 당시 ‘내가 주요 지휘관이었다면 나는 어떻게 행동했을까.’ 이 질문 앞에 흔들림 없이 자신의 직을 걸고 헌법과 국민에게 충성을 다 할 수 있는 사람만이 국민의 군대 재건이라는 사명을 완수할 수 있을 것”이라고 했다.
그러면서 “먼 훗날 장성 여러분들의 후배들이 반면교사를 통해서 국민의 군대를 재건한 정면교사로 삼을 수 있도록 맡은 자리에서 최선을 다해줄 것을 당부드린다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
