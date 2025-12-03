이준석 “계엄, 씻을 수 없는 과오…尹에 빌붙은 이들이 괴물 만들어”

이준석 개혁신당 대표가 12·3 비상계엄을 윤석열 전 대통령의 ‘씻을 수 없는 과오’라고 비판했다.
이 대표는 3일 페이스북에서 “윤석열 전 대통령이 계엄이라는 씻을 수 없는 과오를 저지른 지 1년이 되는 날”이라며 “계엄은 그 근거부터가 부정선거론이라는 착란이었고, 우리 군은 다시는 망상가들의 쿠데타를 용납하지 않을 국민의 군대임을 실증했다”고 했다.
그는 “(비상계엄으로) 보수진영이 뼛속 깊이 새겨야 할 교훈이 있다. 최고권력의 허물과 전횡을 진영논리로 눈감아주는 순간, 그 권력은 최고로 부패하고 교만해진다는 것”이라고 했다.
이어 “윤 전 대통령이 정치를 거추장스럽게 여기며 일방적인 판단을 내릴 때, 초기에 제어하지 못하고 오히려 빌붙으려 했던 이들이 결국 괴물을 만들었다”고 했다.
이 대표는 “어떤 정치세력이든 권력을 견제 없이 휘두르려 할 때, 팬덤을 무기 삼아 비판을 적으로 규정할 때, 그때마다 우리는 1년 전 오늘을 기억해야 한다”며 “저와 개혁신당은 오늘, 계엄을 저지하고 민주주의를 지켜주신 국민들께 깊이 감사드린다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
