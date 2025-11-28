李대통령, 홍콩 아파트 화재에 “깊은 위로의 마음 전해”

이재명 대통령은 최소 94명의 사망자가 발생한 홍콩 대형 아파트 화재에 대해 28일 “이웃의 가슴 아픈 소식에 깊은 위로의 마음을 전한다”며 애도를 표했다.
이 대통령은 이날 페이스북에 “대한민국을 비롯한 전 세계가 깊은 슬픔에 잠겼다”며 이같이 말했다.
이어 “이번 사고로 희생되신 분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 진심 어린 위로를 전한다”며 “더불어 모든 분께 애도를 전하며, 신속히 복구와 회복으로 나아갈 수 있길 연대의 마음으로 응원한다”고 했다.
이 대통령은 또 “현장에서 생명을 구하기 위해 사투를 벌이고 있는 수백 명의 구조대원과 자원봉사자 여러분께도 깊은 경의를 표한다”며 “다시 한번 부상자들의 쾌유와 실종자들의 무사 귀환을 간절히 기원한다”고 적었다.
이 대통령은 같은 내용의 메시지를 중국어와 영어로도 병기해 올렸다.
앞서 26일 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생했다. 이 화재로 소방관 1명을 포함해 최소 94명이 숨졌으며, 50여 명은 부상을 당해 병원에서 치료를 받고 있다. 현재까지 생사가 확인되지 않은 실종자도 200여 명에 달해 사상자가 더욱 늘어날 가능성이 높다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
