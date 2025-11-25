김민석 “내란 심판에 타협이나 지연 안돼” 국무회의서 강조

김민석 국무총리는 25일 “내란의 심판과 정리에는 어떤 타협도 지연도 있어선 안 된다”고 말했다.
김 총리는 이날 국무회의에서 “법정에서의 내란 세력의 모습 등을 접하면서 지지부진하거나 잘못된 길로 가는 게 아닌가 하는 국민의 여러 우려가 있는 것이 현실”이라며 “내란세력의 뜻대로 됐다면 오늘 나라가 어떻게 됐겠나”라고 반문했다. 그러면서 “신속하고 확실하게 내란을 정리하고 성장과 도약으로 나아가라는 국민의 명령도 다시 무겁게 새겨주시길 바란다”고 말했다.
아울러 “행정부는 행정부의 몫을 다 할 수 있도록 책임을 다하겠다”며 “모든 분야에서 내란을 완전히 극복하고 국민 주권을 온전히 실현하도록 국민 여러분과 함께하겠다”고 강조했다.
김 총리는 “일주일 후면 예산안도 법정 처리기한이고, 계엄내란이 발발한 지도 1년이 된다”며 “국회의 예산심의 결과를 존중하되, 시한 내에 처리돼서 민생회복에 차질이 없도록 만전을 기해달라”고 당부했다.
한편 이재명 대통령은 주요 20개국(G20) 정상회의 참석 계기 중동·아프리카 4개국 순방 일정을 마치고 26일 귀국한다. 김 총리는 “6월 이후 숨가쁘게 이어졌던 다자 정상외교가 올해에는 사실상 마무리 됐다”며 “내란을 딛고 국제 사회에 복귀해서 국익 중심 실용 외교로 글로벌 책임 강국의 위상을 다졌다”고 평가했다. 그러면서 “정상외교의 성과를 꽃피우기 위해 내각 전 부처가 전력투구해주기 바란다”고 덧붙였다.
