中, 내년 韓中日 정상회의도 거부…‘다카이치 발언’ 中-日 갈등 확대

일본이 내년 1월 한국, 중국, 일본 정상회의를 조기 개최하자며 한국과 중국에 의사를 타진했지만 중국이 거부했다고 22일(현지 시간) 일본 언론들이 전했다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 발언’으로 비롯된 중일 갈등의 여파라는 분석이 나온다.
일본 교도통신에 따르면, 복수의 외교 소식통은 일본 임시국회 일정 등을 고려했을 때 연내 정상회의 개최가 어렵다고 보고 내년 1월 개최를 조율해 왔다.
한중일 정상회의는 3개국 합의로 2008년부터 매년 열렸다. 한국은 대통령, 중국은 국무원 총리, 일본은 총리가 참석했다. 지난해 5월 서울에서 마지막으로 열렸고 올해는 일본이 의장국이다.
그러나 최근 다카이치 총리의 대만 발언으로 중일 양국 관계는 얼어붙고 있다. 일본 현직 총리 중에서는 처음으로 다카이치 총리가 대만 유사이 일본 자위대를 투입할 수 있다는 취지의 발언을 한 이후다. 일본 주재 중국 외교관이 일본 총리의 목을 벨 수 있다는 취지의 ‘참수 발언’을 하거나, 중국 국방부가 소셜네트워크서비스(SNS)에 노골적으로 다카이치 총리를 조롱하는 만화 등 게시물을 올렸다.
파장은 경제 분야로도 퍼졌다. 중국에서는 돌연 일본 가수의 콘서트가 취소되거나 홍콩에서도 일본 애니메이션 방송이 중단되는 일이 벌어졌다. 일본으로 향하던 중국 크루즈선도 중국인 단체 관광객들의 요구로 일본에 접안도 하기 전에 회항했다.
교도통신에 따르면 중국은 외교 경로를 통해 관계국에 “다카이치 총리가 적절히 대응하지 않기 때문에 응할 수 없다”고 통보한 것으로 알려졌다. 교도통신은 관계국이 어느 나라인지 따로 언급하지 않았으나, 한국일 가능성도 제기된다. 두 당사국을 제외하면 한국밖에 없기 때문이다.
소식통들은 이와 관련해 “향후 구체적인 개최 시기도 협의할 수 없는 상황이 됐다”고 전했다.
앞서 오는 24일 중국 마카오에서 열릴 예정이었던 한중일 문화장관 회의도 중국 측 요청으로 연기됐다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 20일 정례 기자회견에서 다카이치 총리의 발언이 “3국 협력의 기초와 분위기를 파괴했다”면서 “한중일 관련 회의를 개최할 조건이 당분간 갖춰지지 않게 됐다”고 말했다. 22일 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 리창 국무원 총리와 다카이치 총리가 만날 가능성에 대해서도 “그럴 예정이 없다”고 선을 그었다.
댓글 0