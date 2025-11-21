與 “당원 1인1표 86.8%가 찬성”… 투표 참여율은 16.8% 그쳐

예비경선 ‘당심 100%’도 89% 찬성… 鄭대표 선거공약, 당원들 지지 확인
정청래 “당원주권정당, 이재명의 꿈”… 일각 “鄭비토 당원들 대거 투표 불참”
더불어민주당 당 대표와 최고위원 선출에 ‘당원 1인 1표제’를 적용하는 안에 대한 전 당원 의견 수렴 투표에서 86.81%가 찬성한 것으로 나타났다. 민주당 정청래 대표의 선거 공약인 일명 ‘정청래 룰’이 첫 관문을 넘은 것.
하지만 투표 참여율이 16.81%에 그치면서 “정 대표에 대한 조직적인 ‘비토’가 반영된 것 아니냐”는 분석이 나온다. 또 내년 8월 당 대표 재선 도전이 유력한 정 대표가 이번 룰 개정의 직접적인 수혜자로 거론되는 만큼 당내 갈등이 점화되는 계기가 될 수 있다는 지적이 나온다. 민주당은 ‘당원 1인 1표제’를 포함한 당헌당규 개정안을 28일 중앙위원회 투표에 부칠 예정이다.
● 당원 지지 받은 ‘정청래 룰’… 참여율은 5분의 1 미달
20일 민주당에 따르면 ‘당대표 및 최고위원 선출 시 대의원·권리당원 표의 가치를 현행 20 대 1 이하에서 1 대 1로 변경하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐’는 질문에 투표 참여자 27만6589명 중 86.81%(24만116명)가 찬성했다. 투표는 19, 20일 이틀간 진행됐다.
현행 당헌 25조에서 대의원과 권리당원 표 반영 비율을 20 대 1 이하로 규정한 부분을 삭제하는 ‘당원 1인 1표제’에 대해 5분의 4가 넘는 찬성률이 나온 것. 올해 8·2 전당대회에선 대의원의 한 표가 권리당원 17.5표 수준인 것으로 전해졌다. 투표 참여자 대다수가 이 같은 대의원 가중치를 없애는 데 지지를 보낸 셈이다.
또 내년 6·3지방선거에서 경선 후보자가 4인 이상인 경우 권리당원 100% 투표로 예비경선을 실시하는 안에 대해서도 투표 참가자의 89.57%가 찬성했다. 이는 정 대표의 ‘컷오프’(공천 배제) 최소화 공약에 따라 경선 참여자 폭을 넓히기 위한 안이다. 국민여론조사 50%, 권리당원 투표 50%로 치르는 본경선과 달리 예비경선은 권리당원 100%로 치르도록 해 당원 권한을 강화하자는 취지다.
지방선거에서 기초·광역의원 비례대표 후보 선출을 각 시도당 상무위원 심사 대신 권리당원 100% 투표로 결정하는 안에 대해서는 찬성 88.5%를 기록했다. 이 역시 당원들의 후보 선출 권한을 확대하겠다는 취지로 마련된 안이다.
투표 결과가 나온 뒤 정 대표는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “당원주권시대를 압도적 찬성으로 열망하고 있다는 것이 당원들의 뜻임을 확인했다”며 “당원주권정당은 이재명 대표 시절부터 추진했던 꿈이고, 제가 그 꿈을 이루기 위하여 이어달리기를 하고 있는 중”이라고 밝혔다. 박수현 수석대변인은 브리핑에서 “이는 단순한 제도 개선이 아니다. 우리 당의 체질을 근본적으로 혁신하는 역사적 전환”이라고 밝혔다.
● 당 일각 “낮은 참여율 鄭 비토 정서 반영된 것”
다만 ‘10월 당비를 납부한 당원’ 164만5061명을 대상으로 한 이번 투표의 참여율은 16.81%(27만6589명)에 그쳤다. 이번 조사는 당원들이 휴대전화에 들어온 온라인 투표 메시지를 눌러서 참여하는 방식으로 이뤄졌다.
이를 두고 당 일각에서는 “정 대표에 대한 비토 정서를 가진 당원들이 대거 투표에 참여하지 않은 것 아니냐”는 반응이 나왔다. 상대적으로 투표 영향력이 줄어든 대의원 등이 투표에 불참하는 방식으로 불만을 표시한 것 아니냐는 해석이다. 당연직 대의원인 국회의원들 사이에서도 ‘당원 1인 1표제’에 대해 정 대표 연임을 위한 사전 정지 작업이란 의구심이 제기되고 있다. 하지만 이른바 ‘정청래 룰’이 강성 당원들의 지지를 받는 만큼 공개적으로 반대하지는 못하는 상황이다.
민주당은 이번 투표 결과를 반영해 조만간 당헌당규 개정을 완료하겠다는 방침이다. 당헌당규 개정은 21일 최고위원회, 24일 당무위원회를 거쳐 28일 중앙위원회 의결 순으로 확정된다. 민주당 핵심 당직을 맡고 있는 한 의원은 “정 대표의 당원 주권 공약은 이번 당헌당규 개정으로 일단락되는 것”이라고 말했다.
