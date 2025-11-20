장동혁, ‘항소포기’ 관여 박철우 중용에 “국민 인내심 시험…조폭 정권”

“가담하면 좋은자리, 반기 들면 손가락 잘라…대국민 선전포고”
장동혁 국민의힘 대표는 ‘대장동 항소 포기’ 실무 책임자로 거론되는 박철우 대검 반부패부장이 신임 서울중앙지검장에 임명된 것에 대해 “단순한 보은 인사를 넘어 대장동 범죄수익을 수호하는 침묵의 카르텔을 완성하겠다는 대국민 선전포고”라고 20일 비판했다.
장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 전날 법무부 인사를 거론하며 “이재명 정권이 국민의 인내심을 시험하고 있다. 대장동 항소 포기를 치밀하게 기획한 박철우 대검 반부패부장을 서울 중앙지검장으로 임명하는 인사 폭거를 자행했다”며 이같이 말했다.
그러면서 “이는 단순한 보은 인사를 넘어 대장동 범죄수익을 수호하는 침묵의 카르텔을 완성하겠다는 대국민 선전포고다. 동시에 항소 포기에 이어 공소 취소까지 밀어붙이라는 미션을 부여한 것”이라고 덧붙였다.
그는 “정권의 불의에 맞서 정당한 의견을 개진한 18명 검사장들을 격려는커녕 집단 항명 중대범죄라는 터무니없는 비난으로 매도하며 경찰에 고발하겠다고 나섰다. 범죄 조직에 가담하면 좋은 자리를 주고 반기를 들면 손가락을 잘라버리는 조폭 정권”이라고 비판했다.
또 “오죽하면 검찰 내부에서조차 수사팀 등에 칼을 꽂은 인사를 영전시켰다며 인사권자가 어떻게 검찰과 국가 시스템을 망칠 수 있는지 보여주는 인사라고 개탄하겠나. 조폭 정권의 끝은 분명하다. 국민이 반드시 소탕할 것”이라고 강조했다.
전날 승객과 선원 267명이 탄 여객선이 전날 전남 신안군 무인도에 좌초된 것에 대해서는 “무엇보다 단 한 분의 인명 피해 없이 전원 구조돼 다행이다. 국민의 생명과 안전은 어떠한 것과도 바꿀 수 없다”고 했다.
이어 “우리 해상 안전을 철저하게 점검하라는 경고로 받아들여야 한다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 사고원인 규명과 재발 방지 대책이 필요하다”며 “당 차원에서 엄정한 사고 원인 조사와 모든 경과의 투명한 공개를 정부에 강력하게 요구하겠다”고 밝혔다.
