美해참총장 “韓핵잠, 中억제 활용… 지구차원 파견 책임 가질 것”

[한미 팩트시트 발표 이후]
스파이더맨 인용 “큰 힘엔 큰 책임”
HD현대-한화오션 찾아 마스가 점검
대릴 커들 미국 해군참모총장이 미국이 한국의 핵추진 잠수함(핵잠) 건조를 승인한 데 대해 “한국 핵잠이 중국 억제에 활용될 것이라는 건 자연스러운 관측”이라고 말했다. 핵잠 승인이 한국의 중국 견제 역할 확대로 이어질 것이라는 뜻을 밝힌 것이다.
커들 총장은 한미 관세·안보 ‘조인트 팩트시트(공동 설명자료)’가 발표된 14일 서울에서 기자간담회를 열고 “큰 힘에는 큰 책임이 따른다”는 미국 영화 ‘스파이더맨’의 대사를 인용하며 이같이 밝혔다. 그는 “한국이 핵잠을 갖추면 미국은 한미동맹이 미국이 ‘경쟁적 위협(pacing threat)’으로 규정한 중국에 대한 공동의 목표를 달성하기를 기대할 것”이라며 “한국은 핵잠을 지구 차원으로 파견할 책임을 갖게 될 것”이라고도 했다.
팩트시트에 핵잠 건조 지역이 한국인지, 미국인지 명시되지 않은 것에 대해선 “(도널드 트럼프 대통령이 한국 핵잠 건조 지역으로 언급한) 필라델피아 조선소에서 어떤 함정을 건조하게 될지는 확정된 바 없다”며 추가 논의가 필요하다는 입장을 밝혔다.
중국과 대만 간 충돌 시 주한미군은 물론이고 한국군도 개입이 불가피할 것이라는 뜻도 내비쳤다. 그는 “‘전력 총동원(all hands on deck)’에 준하는 미중 같은 강대국 간 충돌 상황에서 각자의 역할이 중요하지 않다고 여기는 건 순진한 생각”이라며 “분명히 일정한 역할이 있을 것”이라고 했다.
커들 총장은 15일에는 케빈 김 주한 미국대사대리와 함께 울산 HD현대중공업과 거제 한화오션 사업장을 잇달아 방문해 한미 조선 협력 방안을 점검했다. 울산 HD현대중공업에서 커들 총장은 이지스함 2번함 ‘다산정약용함’에 승선해 “뷰티풀(Beautiful)”을 외쳤다. 한화오션 거제사업장에서는 유지·보수·정비(MRO) 작업 중인 미 해군 보급함 ‘찰스드루함’ 앞에서 “조선 협력이 한미동맹을 굳건히 할 것”이라고 말했다. 커들 총장은 전날 간담회에서도 “미국은 조선 능력 면에서 상당한 도전에 직면해 있다”며 “한국이 미국 내 투자를 하는 것뿐 아니라, 한국에서 미국 선박 건조를 지원하는 방식으로도 기여할 수 있을 것”이라고 했다.
댓글 0