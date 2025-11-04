경사노위 위원장에 김지형 前대법관 임명

초대 지식재산처장에 김용선
이재명 대통령이 3일 이재명 정부 첫 대통령직속 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장에 김지형 전 대법관(법무법인 지평 고문 변호사·사진)을 임명했다.
산업안전보건본부장 류현철
대통령실 강유정 대변인은 이날 브리핑에서 이 같은 인선을 발표했다. 강 대변인은 “김 위원장은 손꼽히는 노동법 권위자로 사회적 약자를 보호하는 데 힘써 왔다”며 “비정규직 노동자 김용균 씨 사망사건 관련 특별조사위원장과 삼성전자 반도체 사업장 백혈병 질환 발병 관련 지원보상위원장 등을 역임했다”고 설명했다.
초대 지식재산처장에는 김용선 한국지식재산보호원장이 임명됐다. 김 처장은 특허청 차장과 산업재산정책국장, 대변인 등을 지냈다. 특허청은 지난달 지식재산처로 승격됐다.
차관급으로 승격된 노동부 산업안전보건본부장에는 직업환경의학 전문의인 류현철 일환경건강센터 이사장을 임명했다. 강 대변인은 “산업재해 사망사고를 반드시 근절하겠다는 이 대통령의 강한 의지를 실천할 적임자로 기대된다”고 말했다.
