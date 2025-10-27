김건희 특검 “민중기 사의 표명·대통령실 반려 사실 아냐”

동아일보

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 의혹 관련 사건을 맡은 민중기 특별검사. 뉴스1
김건희 특별검사팀은 27일 “민중기 특별검사가 대통령실에 사의를 표명했고 대통령실이 반려했다는 기사는 사실이 아니다”라고 밝혔다.

이날 국민일보는 민 특검이 미공개 정보 이용 주식거래 의혹이 불거진 이후 사의를 표명했고 대통령실이 이를 반려했다고 보도했다.

민 특검은 앞서 태양광 소재 업체인 네오세미테크의 비상장 주식을 상장폐지 직전에 매도해 차익을 남겼다는 의혹을 받고 있다. 야권 일각에선 민 특검이 주식을 매도하는 과정에서 내부 정보를 사전에 알고 팔아 자본시장법을 위반한 것 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.

민 특검 의혹 외에도 김건희 특검을 둘러싼 잡음은 끊이지 않고 있다. 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건을 수사하던 김건희 특검의 한문혁 부장검사가 이 사건의 핵심 피의자인 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표 술자리를 가진 사진이 공개되며 특검 수사에서 배제됐다.

한 부장검사는 이 전 대표와의 만남을 인정하면서도 “만남 당시 이종호의 이름 등을 알지 못했고 만남 이후 연락을 하지 않았다”고 했다.

여권 일각에선 김건희 특검팀을 흔들고 수사 동력을 없애기 위한 정치 공작이라는 주장도 나오고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
