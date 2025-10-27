김건희 특검 “민중기 사의 표명·대통령실 반려 사실 아냐”

김건희 특별검사팀은 27일 “민중기 특별검사가 대통령실에 사의를 표명했고 대통령실이 반려했다는 기사는 사실이 아니다”라고 밝혔다.
이날 국민일보는 민 특검이 미공개 정보 이용 주식거래 의혹이 불거진 이후 사의를 표명했고 대통령실이 이를 반려했다고 보도했다.
민 특검은 앞서 태양광 소재 업체인 네오세미테크의 비상장 주식을 상장폐지 직전에 매도해 차익을 남겼다는 의혹을 받고 있다. 야권 일각에선 민 특검이 주식을 매도하는 과정에서 내부 정보를 사전에 알고 팔아 자본시장법을 위반한 것 아니냐는 의혹을 제기하고 있다.
민 특검 의혹 외에도 김건희 특검을 둘러싼 잡음은 끊이지 않고 있다. 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건을 수사하던 김건희 특검의 한문혁 부장검사가 이 사건의 핵심 피의자인 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표 술자리를 가진 사진이 공개되며 특검 수사에서 배제됐다.
한 부장검사는 이 전 대표와의 만남을 인정하면서도 “만남 당시 이종호의 이름 등을 알지 못했고 만남 이후 연락을 하지 않았다”고 했다.
여권 일각에선 김건희 특검팀을 흔들고 수사 동력을 없애기 위한 정치 공작이라는 주장도 나오고 있다.
