李대통령, 아세안서 “스캠 등 초국가범죄 발 못 붙이도록 협력”

이재명 대통령이 27일 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상들과 만나 최근 사회적 문제로 부각된 캄보디아 스캠(사기) 범죄 등에 대해 “초국가 범죄가 이 지역에서 더 이상 발붙일 곳이 없도록 협력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
아세안 정상회의 참석차 말레이시아를 방문 중인 이 대통령은 이날 오전 쿠알라룸푸르컨벤션센터(KLCC)에서 열린 한·아세안 정상회의 모두 발언에서 “최근 법 집행 사각지대인 국경 지역을 중심으로 스캠센터 등 조직적 범죄 단지가 확산되고 있고 안타깝게도 많은 청년이 초국가 범죄의 희생양이 되고 있다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “한국 경찰청은 아세아나폴과의 수사 공조를 통해 조직적 범죄 단지를 근절하겠다”며 “아세안 각국 및 아세안 차원의 긴밀한 형사·사법 공조를 통한 문제 해결 또한 모색해 나가겠다”고 했다.
이 대통령은 이날 한국과 아세안의 국가들의 협력 강화를 위한 ‘CSP 비전’을 강조했다. C는 기여자(Contributor), S는 성장과 혁신을 위한 도약판(Springboard), P는 평화와 안정을 위한 파트너(Partner for peace and stability)로 한국과 아세안이 서로를 위한 성장과 혁신, 평화와 안정을 위한 기여자이자 도약판이 되자는 의미다.
이 대통령은 “한국과 아세안은 서로를 의지하며 어려움을 함께 극복해 온 이웃”이라며 “한-아세안 연간 상호방문객 1500만 명 시대를 열고, 연간 교역액 3000억 불 달성을 향해 나아가겠다”고 했다. 이어 “한·아세안 관계 40주년인 2029년에 한·아세안 특별 정상회의의 한국 개최를 준비해 나가겠다”고 강조했다.
댓글 0